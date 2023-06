L’Antwerp champion de Belgique : une colonne vertébrale articulée autour de Toby Alderweireld

Pourtant, d’autres l’auraient probablement mérité aussi. On pense entre autres à l’Equatorien William Pacho, très solide défensivement et qui a d’ailleurs bouclé son transfert vers Francfort pour cet été contre un montant estimé à environ 15 millions d’euros.

Véritable révélation, le jeune Arthur Vermeeren (18 ans) a abattu un énorme travail dans l’entrejeu et son unique but, contre le Club Bruges (3-2), a ramené deux précieux points en début de playoffs, mais il est en réalité entré dans l’équipe qu’à partir de mi-novembre. Difficile, donc, de l’intégrer dans le trio, mais on a déjà hâte de le revoir à l’œuvre la saison prochaine… s’il ne cède pas aux sirènes de l’étranger cet été.

À lire aussi

Les talentueux Jurgen Ekkelenkamp et Calvin Stengs ont quant à eux manqué d’un peu de régularité sur l’ensemble de la saison pour figurer sur notre podium forcément subjectif.

Jean Butez, ici face à Genk. ©JDM

Jean Butez, la muraille

C’est un chiffre un peu réducteur mais à la fois éclairant : 27. Jean Butez a réalisé 27 clean sheets toutes compétitions confondues cette saison, ce qui a grandement participé à faire de l’Antwerp la meilleure défense du championnat. Et de loin.

Mais au-delà du nombre de rencontres sans encaisser, l’évolution, la solidité, l’assurance et la régularité du Français sont à souligner. Il a clairement pris une autre dimension cette saison sous Mark van Bommel.

À lire aussi

Jean Butez, qui avait pourtant vécu des débuts délicats au Bosuil, avec un changement d’entraîneur avant d’être victime d’une blessure à la cheville au début de l’année 2021, a été l’un des grands artisans du titre anversois. Du doublé, devrait-on même écrire, lui qui fut également décisif dans la conquête de la Coupe de Belgique, entre autres lors des tirs au but face à Beveren en seizième de finale (10 novembre) et l’Union SG en demi-finale retour (2 mars). “Si je suis le meilleur gardien du championnat ? C’est difficile à dire, mais statistiquement, oui”, répond humblement l’intéressé, boosté par l’ambition assumée du président Gheysens.

L’arrivée de Toby Alderweireld en défense et la confiance inébranlable accordée par van Bommel l’ont grandement aidé. Rassuré, aussi. “Malgré sa carrière impressionnante, on voit que chaque match est important pour Toby, il montre l’exemple”, confiait récemment Butez dans la presse.

Sous contrat jusqu’en 2026, l’ancien portier de Mouscron arrive à un moment clé de sa carrière. Il est évalué à 6 millions d’euros et se sait suivi par plusieurs clubs européens. Dont l’AS Monaco, dit-on. “Oui, on discute de mon futur”, reconnaît Butez, avec qui l’Antwerp devrait s’asseoir autour de la table. A 27 ans, il veut logiquement franchir un palier, nourrissant son rêve enfuit d’un jour, peut-être, intégrer l’équipe de France.

Toby Alderweireld, buteur héroïque ce dimanche. ©SES

Toby Alderweireld, le taulier sauveur

Il a mis tout le monde d’accord. Arrivé d’Al-Duhail (Qatar) l’été dernier pour environ 4 millions d’euros, Toby Alderweireld (34 ans) se savait particulièrement attendu à l’Antwerp. Les sceptiques le scrutaient déjà du coin de l’œil, pensant peut-être qu’il revenait dans sa ville natale se la couler douce près des siens.

Le président Gheysens lui a offert un contrat de 3 ans avec un salaire annuel brut estimé la première saison à environ 5 millions d’euros selon la presse flamande. “Je vais essayer de leur rendre sur le terrain, disait l’ancien Diable rouge lors de sa première conférence de presse. Non, je ne suis pas là pour me la couler douce mais pour aider le club à gagner des titres, tout en sachant que le championnat belge n’est pas si facile. Je suis prêt à relever ce défi. ”

À lire aussi

Il a tenu parole. En une saison, l’Anversois a mis tout le monde d’accord. Son leadership et son charisme ont bonifié toute une équipe et rassuré, voire apaisé, un vestiaire souvent électrique les saisons précédentes, en recherche de stabilité et de sérénité. Alderweireld était peut-être le chaînon manquant. Il a su maintenir le bateau à flot même lorsqu’il tanguait, par exemple après la non-qualification pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence à la fin de l’été. C’est aussi lui qui a remis le désinvolte Noa Lang à sa place lorsque le Néerlandais s’est permis de chambrer les Anversois après la victoire du Club Bruges (2-0, 21 mai). Comme pour montrer qui était le maître.

Sur le terrain, il n’a pratiquement jamais failli. Sa puissance physique, son placement et son excellent jeu long ont été très précieux. Et que dire de son superbe but à la dernière minute, ce dimanche soir pour offrir le titre ? Un taulier.

Sacré physique, Vincent Janssen !

Vincent Janssen, le buteur besogneux

Lui aussi a débarqué au Great Old avec une forte pression sur les épaules et énormément d’attente. Au point que certains se demandaient pourquoi la direction ne maintenait pas sa confiance envers Michael Frey qui, mal à l’aise avec la forte concurrence, a ensuite souhaité s’en aller à Schalke 04, sous la forme d’un prêt avec option.

Mais Vincent Janssen a lui aussi répondu aux attentes avec 21 buts – dont 7 penalties – et 6 passes décisives, bien qu’il ait parfois joué en étant diminué physiquement, contraint d’être aligné en raison d’un manque de doublure au poste d’avant-centre (assez fou pour un club avec autant de moyens). Il a réussi à marquer en quart (contre Genk), en demie (contre l’Union SG) et en finale (contre Malines) de la Coupe de Belgique. Merci qui ?

guillement Partir ? Je me sens très bien ici.

Le profil puissant et robuste du Néerlandais de 28 ans collait bien à la philosophie de jeu de l’Antwerp. Il représentait un danger constant pour les défenses adverses, étant à la fois capable de servir de point d’ancrage dos au but, en sachant tout aussi bien se placer dans le grand rectangle pour conclure un centre ou reprendre un ballon qui traînait. Et les fans l’adorent.

L’expérience de l’ancien attaquant de l’AZ Alkmaar, Tottenham, Fenerbahçe et Monterrey fut aussi bénéfique pour l’Antwerp, où Janssen devrait rester la saison prochaine pour disputer la Coupe d’Europe. “Je me sens très bien ici.” Encore mieux, forcément, après un doublé.