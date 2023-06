Lorin Parys, le CEO de la Pro League, affichait un large sourire en arrivant au gala du Footballeur Pro. Le dénouement de dimanche a marqué l’histoire du football belge et a traversé les frontières. “C’était une publicité mondiale. Si on avait imaginé un scénario avant ça, personne ne l’aurait cru. Va-t-on copier nos playoffs ? Oui, certaines ligues sont en train d’étudier ça. Notre but, c’est que les supporters se marrent et prennent du plaisir.”

Dimanche soir, Parys était dans l’hélicoptère avec le trophée. “C’était fou. On arrivait juste au-dessus du Parc Duden à l’Union. Puis on nous dit d’aller immédiatement à Genk. On est parti avec la puissance maximale vers le Limbourg. On n’était plus qu’à quelques minutes du stade quand on a reçu le verdict final. On est parti vers Anvers. Le pilote n’avait jamais vu ça (rires).”

Il a aussi paré les critiques sur le verdict, sans Anversois sur le podium du Footballeur Pro. “Il ne faut pas oublier que les joueurs ont voté en pensant à toute la saison. Ce qu’on voit aujourd’hui, c’est le résultat d’une année de travail sur le terrain, pas juste du dénouement de dimanche.”

Toby Alderweireld, Anversois le mieux classé, a fini au pied du podium, quatrième.