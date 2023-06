Les supporters de Genk déçus mais fiers après avoir frôlé le titre de champion

Jusqu'à la 94e minute, les supporters limbourgeois s'étaient amassés le long de la ligne de touche, prêts à envahir le terrain et fêter le titre. Après le boulet de canon de l'ex-Diable Rouge Toby Alderweireld dans la lucarne du but de Genk, ils ont toutefois dû rebrousser chemin et, petit à petit, quitter le stade.