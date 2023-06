Meilleur joueur, meilleur entraîneur, but de la saison : les Pro League Awards, c’est ce lundi !

Au menu du soir, six récompenses. La plus attendue est évidemment celle du joueur de l’année (Jupiler Pro League Player of the Season), dont les trois nominés sont Teddy Teuma (Union SG), Victor Boniface (Union SG) et Mike Trésor (Genk). Le prix de la meilleure joueuse de l’année (Lotto Super League Player of the season), dont les nominées sont Marie Detruyer (OHL), Lore Jacobs (RSCA) et Stefania Vatafu (RSCA) sera également remis, tout comme celui du Challenger Pro League Player of the Season.

L’entraîneur de l’année (Coach of the Season) sera aussi désigné. Le Bwin Goal of the Season, voté par les fans, sera annoncé durant la soirée. Et l’initiative sociale la plus forte (CSR Project of the Season) sera récompensée.

Rappelons que les lauréats du titre de meilleur jeune (Arthur Vermeeren de l’Antwerp), du meilleur arbitre (Jonathan Lardot) et du Groundsmen Award (OHL), récompensant le greenkeeper de la saison, ont déjà été décernés.

Le tapis rouge pourra être suivi, en direct, sur le site de la DH.