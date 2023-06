Le trophée du Footballeur Pro ressemble à un prix de consolation cette saison. Pendant que les Anversois faisaient la fête dans la métropole, le gratin du football s’était donné rendez-vous à Schaerbeek. Avec trois candidats pour soulever le trophée de meilleur joueur de la saison, choisi par les collègues : Mike Trésor, Teddy Teuma et Victor Boniface. Un match Genk-Union, les deux grands déçus de l’épilogue des playoffs.

guillement "Ce serait logique que je suscite de l'intérêt pendant le mercato, on verra."

Le Genkois Trésor est le grand favori, avec ses 24 assists (un record absolu en Belgique). Il est arrivé sur le tapis rouge avec son agent. “La nuit a été courte et difficile mais je voulais être ici quand même. Est-ce que je suis le favori ? J’espère. Après je vais digérer ma saison et on verra ce qu’il se passe pendant l’été. Ce serait logique que je suscite de l’intérêt mais on verra ce qui est le mieux pour le club et moi.”

Les Unionistes, eux, n’étaient pas présents à Schaerbeek, ni Teuma, ni Boniface. Leur entraîneur Karel Geraerts était bien là. “Ce n’est pas évident d’être ici mais je suis quelqu’un qui estime qu’il faut rester un homme dans la défaite. C’est magnifique quand tu gagnes mais je respecte beaucoup le football belge. Ça reste un sport avec des gagnants et des perdants, il faut l’accepter. La journée de dimanche était triste mais je ressens aussi de la fierté. Il n’a manqué que cinq minutes pour remporter le titre. J’espère qu’un Unioniste gagnera le trophée quand même. Trésor a fait une bonne saison mais Teuma le mérite pour moi”

Verdict vers 22h.