La chronique de Mathieu Istace : les destins croisés de l’Antwerp, Bölöni et D’Onofrio

Quelques semaines plus tard, Luciano D’Onofrio et László Bölöni débarquaient au Bosuil et posaient les jalons de ce qui allait rapidement devenir une success story. Les deux amis de longue date auront dû certainement repenser à cette époque dimanche soir et se dire qu’ils ont contribué d’une manière ou d’une autre à ce succès. D’autant plus que 48 heures plus tôt, le FC Metz a fêté son retour en Ligue 1 avec le mentor roumain comme coach et l’ancien dirigeant anversois comme conseiller du président, Bernard Serin. Pour Bölöni, il s’agit d’une troisième montée en Ligue 1 en Lorraine, puisque les deux premières l’avaient été avec Nancy en 1996 et 1998. Et pour D’Onofrio, une énième réussite dans le milieu du football à l’abri des regards, là où il se porte le mieux.

Partout où ils sont passés, on se souvient d’eux.

Une chose est certaine, les deux hommes ne laissent personne indifférent et partout où ils sont passés, on se souvient d’eux. À 70 ans, Bölöni a toujours autant faim de football et la longévité de D’Onofrio dans le milieu n’est plus à démontrer. Voilà le défi désormais pour Gheysens et l’Antwerp : poursuivre sur cette lancée et perdurer. Car le milieu du football a la mémoire courte et seuls les victoires et les prix retiennent l’attention. L’histoire ne dit pas si les trois hommes se sont félicités (ce qui serait étonnant) après les succès des derniers jours, par contre, elle retiendra que leur ambition les a fait gagner le même week-end.