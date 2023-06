Florian Kohfeldt est le nouvel entraîneur d'Eupen.

"Après avoir terminé ses études de sport en 2013 à l’université de Brême, Florian Kohfeldt a suivi en 2015 une formation de professeur de football à la Hennes-Weisweiler-Akademie de la Fédération allemande de football (DFB). Dès 2014, il est devenu entraîneur adjoint de l’équipe première du SV Werder et, en 2016, entraîneur des U23. En octobre 2017, Florian Kohfeldt a été promu entraîneur en chef de l’équipe de Bundesliga du Werder Brême. Jusqu’en 2021, le nouvel entraîneur de la KAS Eupen a assumé la responsabilité sportive du SV Werder Brême lors de 143 matchs en Bundesliga en tant qu’entraîneur en chef. D’octobre2021 à mai 2022, Florian Kohfeldt a été l’entraîneur en chef du VfL Wolfsburg", indique le club germanophone ce jeudi, dans un communiqué.

Le premier entraînement officiel sous la direction du nouveau coach aura lieu la semaine prochaine et sera programmé dans les prochains jours. À noter que la durée de son contrat n’a pas été communiquée.

"Avant de signer le contrat avec mon nouveau club, j’ai eu des discussions et des rencontres extrêmement positives avec la direction d’Eupen. Après avoir eu l’occasion d’entraîner des équipes de jeunes et des professionnels en première Bundesliga, je me réjouis de relever un nouveau défi dans ma carrière d’entraîneur. Avec la KAS Eupen, je vais découvrir pour la première fois un championnat étranger. Je me réjouis de rencontrer les joueurs, mon staff technique, les collaborateurs et les supporters de mon nouveau club", commente Florian Kohfeldt en guise de toute première déclaration officielle.

"Au nom du conseil d’administration, je tiens à souhaiter la bienvenue à notre nouvel entraîneur en chef Florian Kohfeldt au sein de l’AS Eupen. Nous nous réjouissons de travailler avec lui et sommes convaincus que Florian Kohfeldt nous aidera à atteindre nos objectifs ambitieux. Avec lui comme entraîneur principal, nous souhaitons améliorer notre qualité sur le terrain et atteindre les play-off 2. Nous souhaitons à Florian Kohfeldt de se sentir chez lui à Eupen et beaucoup de succès avec la KAS Eupen", déclare quant à lui Dr. Andreas Bleicher, membre du conseil d’administration de la KAS Eupen.

Christoph Henkel, directeur général, indique enfin: "Nous sommes très heureux d’avoir réussi à engager Florian Kohfeldt comme nouvel entraîneur de la KAS Eupen. Au cours de sa carrière, il est passé par tous les niveaux d’entraînement avec les jeunes joueurs. De plus, il apporte l’expérience de plus de 170 matchs en Bundesliga du domaine professionnel. Avec sa compétence, sa franchise, sa passion et son émotion, il donnera à nos joueurs et à notre équipe des impulsions importantes sur le plan sportif et mental afin de relever le défi d’une nouvelle saison en Pro League".