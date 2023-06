Quelle évolution pour les valeurs des joueurs de Pro League ? Orban fait fois 20, Anderlecht et Bruges en bas de classement

guillement "Multiplier sa valeur marchande par 20 comme Orban est totalement exceptionnel."

Arrivé l’hiver dernier à la Gantoise, le joueur de 20 ans a explosé en une demi-saison sur les pelouses belges avec 20 buts et 2 assists en 20 rencontres. “En six mois, sa valeur marchande est passée d’un million à vingt millions d’euros, explique Bart Tamsyn, responsable de la Pro League pour Transfermarkt. Ce qu’il a fait en une demi-saison est totalement incroyable. Avoir une valeur marchande qui est multipliée par 20 est totalement exceptionnel.”

Valeur marchande et montant de transfert

Si Orban a vu sa valeur passer de 9 millions à 20 millions depuis mars, Arthur Vermeeren a, lui, connu la deuxième plus grosse évolution. À seulement 18 ans, le joueur de l’Antwerp a épaté la galerie jusqu’à devenir l’un des hommes clés dans la poursuite du titre de champion de Belgique. Ce qui lui a permis de voir sa valeur passer en trois mois de 8,5 à 17 millions d’euros. Sur la troisième marche du podium, Victor Boniface profite de sa deuxième grosse partie de saison pour doubler sa valeur marchande passée de 6 millions à 12 millions d’euros.

D'après Transfermarkt, Boniface vaut 12 millions d'euros.

Même si la direction de l’Union crie sur tous les toits qu’elle ne vendra pas sa pépite pour moins de 15 millions d’euros… “Il faut savoir que la valeur marchande d’un joueur est souvent moins élevée que son montant de transfert, avance Bart Tamsyn. Nous nous attendons par exemple à ce que Vermeeren parte pour plus de 25 millions d’euros. Les 8 millions d’écart sont le retour sur investissement, soit le temps et l’argent dépensés par l’Antwerp pour ce joueur. Transfermarkt donne une valeur de 17 millions, car les 25 millions sont liés à son futur qui reste aléatoire. Quand il est parti à Milan, De Ketelaere a vu sa valeur marchande augmenter, mais elle a baissé depuis…”

Les Liégeois loin derrière

En se penchant sur les plus grosses valeurs marchandes de Pro League, les dix premières places sont partagées par quatre clubs flamands. Si l’Unioniste Boniface fait office d’exception, le quatuor Gand-Antwerp-Bruges-Genk rafle la mise. Avec les Limbourgeois qui parviennent à placer trois joueurs dans le top 10 : Trésor à 15 millions, El Khannouss à 13 millions et Paintsil à 12 millions d’euros.

guillement "La valeur marchande d'un joueur est souvent moins élevée que son montant de transfert."

Le premier Anderlechtois, Bart Verbruggen, pointe à la treizième place avec une valeur marchande de 10 millions d’euros. Le premier Carolo, Adem Zorgane, est 36e (6 millions) alors qu’aucun joueur du Standard ne figure dans le top 50. Philip Zinckernagel est seulement 53e avec une valeur marchande estimée à 4 millions d’euros. “La saison du Liégeois nous montre pourquoi nous faisons plusieurs mises à jour par an, commente Bart Tamsyn. Zinckernagel avait excellé en début de saison, mais n’a ensuite pas continué sur sa lancée. Il est important qu’un joueur confirme pour qu’il voie sa valeur augmenter significativement. Boniface n’a pas eu une valeur marchande élevée très rapidement, car nous ne donnons jamais notre opinion sur le court terme. Mais lui a continué à impressionner jusqu’en fin de saison.”

La belle progression du Cercle et de l’Union

Collectivement, c’est le Cercle Bruges qui a connu la plus belle progression durant cette saison 2022-2023. Bien aidés par les belles performances d’Ayase Ueda et d’Olivier Deman, les Brugeois ont vu la valeur marchande de leur noyau passer de 19,9 à 39,58 millions d’euros soit une augmentation de 98,9 %.

Ayase Ueda est la révélation du côté du Cercle Bruges.

L’Union Saint-Gilloise n’est pas non plus en reste avec une évolution de 80,8 % : la valeur du groupe est passée de 35,95 à 65 millions d’euros avec Boniface et Adingra, mais aussi Lazare et Teuma en têtes d’affiche. Si le Standard pointe à la onzième place de ce classement particulier ( +17,8 % pour passer de 37,4 à 44,05 millions d’euros), Anderlecht et le Club Bruges sont les grosses déceptions.

Les Mauves ont vu la valeur de leur équipe passer de 86,7 à 74,55 millions d’euros, soit une baisse de 14 %. Pour les Brugeois, avant-derniers dans ce classement, les chiffres sont encore plus durs. Après une saison ratée, le groupe a vu sa valeur baisser de 20,6 % (de 172,95 à 137,35millions d’euros). Ce qui n’empêche pas le mastodonte brugeois de garder la plus grosse valeur marchande de Pro League, devant Genk et l’Antwerp…