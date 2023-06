Antwerp : vers un nouveau contrat pour Mark van Bommel

Certaines écuries ont même cherché à prendre contact avec l’entourage de l’entraîneur anversois. Mais l’intention de van Bommel est de rester à l’Antwerp, où il se sent apprécié et les conditions de travail lui plaisent.

À lire aussi

L’estime est réciproque. Le Great Old compte, dès le retour de vacances, s’asseoir autour de la table avec van Bommel avec comme objectif de le récompenser pour les excellents résultats obtenus. Et donc de repousser d’éventuels prétendants. Le contrat de l’ancien joueur du Barça, du Bayern, ou encore de l’AC Milan expire en juin 2024. En principe, le Néerlandais recevra une offre de prolongation et d’augmentation (limitée).

Il n’y a aucune raison de croire que van Bommel ne marquera pas son accord. Même s’il aura évidemment ses propres exigences sportives. L’ex-international oranje veut emmener le Great Old jusqu’en phase de groupes de la Ligue des champions et, bien sûr, continuer de jouer la gagne en Belgique. Il faudra donc une injection de qualité, d’autant plus si des joueurs prêtés comme Calvin Stengs ou Mandela Keita ne restent pas à Deurne. Le club souhaite tout faire pour conserver le premier. En ce qui concerne le deuxième, propriété d’OHL, l’option d’achat fixée dans l’accord (10 millions €) est considérée comme trop élevée. Mais les deux clubs discutent.