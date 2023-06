La nouvelle loi football a été votée : “Tolérance zéro absolue”

Après des mois, voire des années de discussion, la “nouvelle loi football”, remettant à jour celles de 1998 et 2017, a été votée ce jeudi à la Chambre des représentants. Son but : réduire le nombre de débordements constatés dans les stades de football ces dernières saisons. Sa méthode : “appliquer une tolérance zéro absolue” et renforcer les sanctions pour dissuader les auteurs de jets d’objets, pyrotechniques ou non, de continuer leurs méfaits. Qu’ils visent la pelouse, les acteurs ou les personnes installées en bord de terrain comme les photographes, ces actes se sont multipliés ces dernières saisons, en Belgique comme ailleurs.