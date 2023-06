La Pro League réagit au vote de la nouvelle loi football : "Une occasion manquée d’aller plus loin"

L’organe des clubs professionnels a réagi ce vendredi matin en montrant une certaine satisfaction, mais aussi des regrets. "Nous sommes satisfaits d'un certain nombre de mesures présentes dans la loi, comme le renforcement des sanctions administratives, par exemple en cas de menace à l'encontre des stewards ou du personnel de sécurité", explique Lorin Parys, CEO de la Ligue, dans un communiqué. "Mais si les clubs veulent prendre plus de responsabilités, il faut bien évidemment leur donner les instruments juridiques pour le faire. À cet égard, la nouvelle loi football est une occasion manquée. Ainsi, nous avions demandé une obligation de signalement - virtuelle ou auprès d'un commissariat de police - pour les personnes interdites de stade. Et une interdiction internationale de stade, afin que les fauteurs de troubles étrangers ne soient pas les bienvenus chez nous."

Autre regret: le manque de pouvoir des stewards face à des supporters qui introduisent des objets pyrotechniques en les glissant dans leurs habits. "Nous avons demandé à ce que nos stewards et agents de sécurité puissent procéder à des fouilles plus approfondies (…) La loi ne répond pas à toutes ces questions. La loi est donc un pas dans la bonne direction, mais nous voulons encore aller plus loin en matière de sécurité et nous aurions préféré que cela se reflète davantage dans la loi."

Un lifting qui n’est donc qu’à moitié apprécié par le foot pro, qui n’a pas envie qu’on le pointe du doigt lors d’éventuels prochains débordements sur un terrain de D1.