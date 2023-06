Club Bruges: De Mil reste à bord

Il connaît le club comme sa poche, ayant été assistant d’Alfred Schreuder et de Carl Hoefkens et T1 du Club NXT notamment. Et son expertise avec les jeunes pousses de la maison sera plus que précieuse pour Ronny Deila. Après mûre réflexion, Rik De Mil (41 ans) a pris sa décision : il restera bel et bien au Jan Breydel, malgré le fait que d’autres options s’offraient à lui. Celui qui est arrivé au Club Bruges en 2014 sera l’adjoint de l’entraîneur norvégien la saison prochaine en Venise du Nord.