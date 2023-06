Qui reprend quand ? Qui part en stage ? Voici le calendrier de reprise de nos clubs de Pro League

Pas de panique, il revient bientôt. S'il faudra patienter jusqu'au 28 juillet pour vivre le premier match de la nouvelle saison, les entraînements, eux, ont déjà repris dans plusieurs clubs. Dès le 8 juin, les Anderlechtois avaient été les premiers à reprendre le collier, avec OHL. Les autres équipes qui n'ont pas joué les playoffs ont repris au compte-goutte depuis lors et la première formation à avoir joué les playoffs à retrouver le chemin de son centre d'entraînement sera le FC Bruges, le 23 juin. Et les derniers à reprendre? Ce sont Genk et le Standard, qui retrouveront leur vestiaire préféré le 27 juin.

Calendrier des reprises de clubs de Pro League ©IPM Graphics

Qui dit préparation dit forcément stage et matchs amicaux. Voici le programme détaillé de vos clubs préférés.

Anderlecht accueillera l'Ajax au Lotto Park

Sur le pont depuis le 8 juin déjà, les Mauves disputeront leur premier match amical le 24 juin, à Audernarde (19h30). Les dates et le lieu de leur stage estival n'ont pas encore été confirmées mais il devrait avoir lieu en Autriche, selon nos informations. Enfin, un match de gala aura lieu au Lotto Park, le 22 juillet prochain. Cette rencontre de prestige sera couplée à un tout nouveau format de fan day, a annoncé le club bruxellois.

Le RWDM face au Standard

Ce lundi, c'est jour de reprise pour les joueurs du RWDM, qui vont s'entraîner dans la peau de joueurs de D1. Un stage à l'étranger est prévu du 10 au 16 juillet prochain tandis que plusieurs rencontres amicales, entre autres contre Courtrai et le Standard, sont prévues au programme d'avant-saison. Ces deux rencontres se joueront à huis clos et sur terrain neutre.

Les Zébres en Zélande

Les Zèbres aussi reprennent ce lundi. Pour le moment, un seul match amical a été fixé et confirmé : celui contre Mons le 25 juin. D'autres rencontres sont prévues. Notamment une une à Tournai le 1er juillet et un matc à Eupen le 8. Le stage estival carolo se déroulera aux Pays-Bas, en Zélande, du 10 au 16 juillet. Là aussi, un match amical devrait être organisé.

Au Club Bruges, Deila s'est adapté

Côté brugeois, le nouvel entraîneur Ronny Deila et ses hommes se retrouveront le vendredi 23 juin. Quant aux programmes des amicaux des Blauw en Zwart, il est déjà très détaillé. Il avait d'ailleurs déjà été officialisé avant l'arrivée du coach norvégien en provenance du Standard. Ils joueront face à Zulte Waregem le 1er juillet, contre le Beerschot le 8, face à Feyenoord le 12, contre Heist le 19 et face à l'AZ le 22 juillet. Un dernier match amical est à déterminer. Il aura lieu durant le stage aux Pays-Bas.

Pas de stage pour l'Union

Troisième du défunt championnat dans les circonstances que l'on connaît, l'Union fera son retour au centre d'entraînement de Lier le 26 juin, avec les tests physiques et médicaux pour commencer. Les internationaux pourront reprendre quelques jours plus tard. Le programme des amicaux devrait être détaillé rapidement mais on sait déjà que les Unionistes affronteront Nijlen (D3 amateurs) sur son terrain le 4 juillet (19h). Par contre, aucun stage estival n'est prévu cette année pour la RUSG.

Quatre amicaux seulement pour le Standard

Les Rouches feront leur retour sur les hauteurs du Sart-Tilman le 27 juin, pour deux jours de tests médicaux. Le premier entraînement sur terrain sera dispensé le 29 juin. Quare matchs amicaux seulement sont (pour l'instant) prévus, dont un face au RWDM et le dernier contre le Hertha Berlin. Le stage, lui, aura lieu aux Pays-Bas du 10 au 16 juillet. Un match amical pourrait s'ajouter là-bas.