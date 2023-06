Au total, trois obstacles attendent Genk sur le chemin de la phase de groupe. Le premier obstacle sera annoncé mercredi. Genk est le leader de la série des non-champions et a deux adversaires possibles dans cette série.

Servette a terminé deuxième en Suisse la saison dernière, à 16 points du champion Young Boys. Le club n'a disputé que sa quatrième saison en première division après plusieurs années dans les divisions inférieures. Le dernier titre remonte à 1999. L'ancien latéral gauche de Manchester City Gaël Clichy et l'attaquant Chris Bédia (ex-Charleroi et Zulte Waregem) sont les noms les plus connus de la sélection.

Le Panathinaikos était le meilleur club de Grèce dans le championnat régulier, mais a dû laisser le titre à l'AEK Athènes lors des play-offs. Le dernier championnat provisoire a été remporté en 2010. Il faudra surveiller l'ancien international brésilien Bernard et le meilleur buteur slovène Andraz Sporar.

Le match aller du deuxième tour préliminaire est prévu les 25 et 26 juillet, le match retour une semaine plus tard, les 1er et 2 août. En cas de victoire, Genk se qualifiera pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions ; en cas d'élimination, le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa suivra. Après cela, les Limbourgeois pourront également se qualifier pour la Conference League. Avec trois éliminations consécutives, Genk ne disputera pas de phase de groupe.

Pour l'Antwerp, l'aventure de la Ligue des champions commence fin août avec les barrages, dernier obstacle avant la phase de groupes. Pour la première fois depuis la saison 2012-2013, le champion de Belgique n'est pas directement qualifié pour la phase de groupes. Cela changera à nouveau lors de la saison 2024-2025, lors de la première édition de la Ligue des champions redessinée.

Ce mardi, l'UEFA procède déjà au tirage au sort du premier tour préliminaire de la Ligue des champions.

Le Club Bruges et Gand connaîtront également leur adversaire

Comme le Racing Genk en Ligue des champions, le Club Bruges et La Gantoise connaîtront mercredi leurs premiers adversaires européens de la saison prochaine. Le Club et la Gantoise, numéros quatre et cinq de la Jupiler Pro League la saison dernière, participeront au deuxième tour préliminaire de la Conference League, la troisième Coupe d'Europe.

Les deux équipes belges abordent le tirage au sort à Nyon, en Suisse, en tant que leaders de la série et pourraient faire face à toute une série d'adversaires. Il s'agit principalement de petites équipes issues de ligues d'Europe de l'Est. Des déplacements en Scandinavie, en Israël, au Kazakhstan ou dans les pays baltes sont également possibles. Les noms les plus connus sont le FC Luzern suisse, le Debrecen hongrois, le Levski Sofia bulgare et le Beitar Jerusalem israélien.

Au total, le Club Bruges et Gand devront franchir trois obstacles pour accéder à la phase de groupes de la Conference League. Le deuxième tour préliminaire est suivi du troisième tour préliminaire et des play-offs. Il n'y a pas de filet de sécurité en cas d'élimination.

Le match aller du deuxième tour préliminaire est prévu le jeudi 27 juillet, le match retour une semaine plus tard, le 3 août.