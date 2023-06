Division (ou non) des points, playoffs à 6, playdowns, promus supplémentaires : ce qu’il faut savoir sur la nouvelle formule du championnat

Le barrage européen aura bien lieu

Cette “nouvelle” formule revient à des éléments déjà connus avant le passage forcé à 18 à l’été 2020. D’abord le retour des Champions playoffs à six, comme avant le Covid-19. Les Europe playoffs seront heureusement moins alambiqués que les rébarbatifs playoffs 2, puisqu’il n’y aura plus que six équipes concernées, sans formation de deuxième division.

En conséquence, le barrage pour le dernier ticket européen, qui “sautait” régulièrement ces dernières années car inutile, aura d’office lieu. Il mettra aux prises le vainqueur des Europe playoffs face au quatrième ou au cinquième des Champions playoffs, selon le classement final du vainqueur de la Coupe. À noter qu’en 2024, la finale de celle-ci se déroulera au milieu des playoffs. Il avait été question de ramener les demi-finales à une seule manche, mais il a bien été décidé lundi de conserver un aller-retour pour 2023-24, au moins.

Jusqu’à 3 descendants et 3 montants

Changement encore plus fondamental dans le bas du classement où les quatre derniers seront concernés par des playdowns qui s’annoncent terribles. Étonnamment, il n’y aura pas de division des points, ici, contrairement aux deux premiers playoffs. Après six journées, les deux derniers basculeront en Challenger Pro League, alors que le troisième disputera un barrage contre le vainqueur des “Promotion playoffs” disputés à l’échelon inférieur. Seule l’équipe terminant première de ces “playdowns” sera donc sauvée d’office.

Bonne nouvelle pour l’antichambre de l’élite, donc : sous l’impulsion de Lorin Parys, il y aura à nouveau deux montants directs ainsi qu’un troisième potentiel. Les équipes classées de la troisième à la sixième place disputeront un tour final qui prendra la forme d’un mini-tournoi avec deux demi-finales et une finale pour affronter le deuxième des playdowns. Si une de ces équipes est une formation U23, elle sera remplacée en Promotion playoffs par la septième au classement.