Jupiler Pro League, Croky Cup et Challenger Pro League : le calendrier complet de la saison 2023-2024 de football en Belgique

La Supercoupe entre l’Antwerp et Malines donnera officieusement le coup d’envoi de la nouvelle saison le 23 juillet à 18h. La reprise du championnat de Belgique est fixée au 28 juillet, avec la première journée de Jupiler Pro League. Deux semaines plus tard, ce sera au tour de la Challenger Pro League. Nous connaîtrons le nom du nouveau champion, des clubs promus et des clubs relégués au plus tard le 26 mai 2024.