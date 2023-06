Arteaga (Genk) brise un tabou : “Tous les entraîneurs n’accordent pas la même importance au bien-être mental de leurs joueurs”

Interrogé par la chaîne Youtube “Mano a Mano” sur le sujet, Gerardo Arteaga revient sur ses débuts compliqués du côté de Genk : “J’étais en dépression durant ma première saison en Belgique, à cause de la solitude. J’ai vécu une année seul, c’était compliqué. Je n’avais personne avec qui parler, le décalage horaire avec le Mexique n’aide pas. Avant d’être des footballeurs, on est des humains. On a aussi besoin d’être bien dans la tête pour prester sur le terrain.”

Rappelé pour participer aux Jeux olympiques en fin de saison, Arteaga avait refusé sa sélection. “Je n’ai pas voulu participer aux JO parce que j’avais besoin de rentrer au pays pour voir ma famille après un an en Belgique. Pourtant j’avais vraiment envie de faire les Jeux olympiques. Mais cela voulait dire que j’acceptais de rester plus d’un an et demi sans voir ma famille car j’aurais dû rentrer en Belgique juste après les Jeux.”

Et de poursuivre : “Jaime Lozano, l’entraîneur de l’équipe olympique, m’a soutenu dans ce choix. Mais Tata Martino, qui était le sélectionneur des A au Mexique, ne m’a plus convoqué par la suite. Tous les entraîneurs n’accordent pas la même importance au bien-être mental de leurs joueurs.”

En 2022, Martino a tout de même sélectionné Arteaga pour le Mondial au Qatar… sans lui offrir la moindre minute de jeu. “J’ai l’impression de ne pas avoir participé à ce Mondial. Oui, j’étais au Qatar et avec mes équipiers. Mais je n’y allais pas pour prendre des vacances, je voulais jouer. Martino ne m’a jamais expliqué pourquoi j’étais mis de côté, c’est la seule fois de ma carrière que j’étais sur le banc sans en connaître les raisons.”