La chronique de Jonathan Lange : l’Union, grande équipe mais petit club

Il faut donc croire que la foudre tombe deux fois au même endroit. Surtout à Saint-Gilles. Un peu plus d’un an après Felice Mazzù, c’est au tour de Karel Geraerts de s’en aller. L’an passé, le défi sportif de redorer le blason d’Anderlecht avait poussé Mazzù à déménager. Avec le bilan que l’on connaît. Geraerts aurait très bien pu l’imiter puisque son profil a été étudié à Bruges où Deila l’a devancé et qu’il a négocié avec le Standard qu’il n’a pas rejoint, faute de garanties nécessaires. Trois grands clubs avec des équipes en souffrance. Soit l’exact opposé de l’Union qui, depuis sa remontée, a peut-être la meilleure formation de l’élite mais qui reste encore un petit club. Sa gestion de son ex-T1 l’a démontré un peu par l’absurde : pas question pour la direction de s’aligner sur les propositions venues d’ailleurs ou même d’investir un peu plus sur un poste clef comme celui de l’entraîneur. Quitte à prendre le risque de repartir à zéro, faute d’avoir aligner quelques zéros supplémentaires. Le pari est dangereux, il est justifié par la volonté de ne pas briser une grille salariale qui s’applique aussi dans le vestiaire où Teddy Teuma se retrouve au cœur d’un vrai décalage entre son apport sportif et sa considération financière.