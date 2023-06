La chronique de Christophe Franken : Stéphane Demol, Cédric Roussel et ce foot qui n’existe plus

Deux Diables sont partis, coup sur coup. Trop jeunes, beaucoup trop jeunes. Le cœur de Stéphane Demol et Cédric Roussel s’est arrêté de battre. Ils avaient 59 et 45 ans. Un double drame qui nous replonge dans la nostalgie d’un football qui n’existe plus.

À quelques mois d’arriver dans la quarantaine, nous n’avons pas eu la chance de connaître le grand Stéphane Demol qui rayonnait dans la défense d’Anderlecht, de Porto et de l’équipe nationale. Mais on a de beaux souvenirs de lui dans son training de coach. Ce qui était d’abord de la peur, un jeune journaliste face à cette force de la nature à la grosse voix, s’est vite transformé en joie de fréquenter cet homme gentil, franc et jamais avare d’un bon mot.

En 2009, Stéphane Demol, avec Charleroi, avait affronté le Standard de Dominique D'Onofrio, son ancien T1. Et les rires n'étaient pas forcés entre les deux hommes. ©Photo News

Quand il était adjoint au Standard, en 2005-2006, il avait l’art de donner des biscuits à la presse quand le T1 Dominique D’Onofrio, lui aussi parti bien trop tôt, n’avait pas envie d’en dire beaucoup aux journalistes. C’était chaleureux et bienveillant. Et c’était formidable pour le gamin que nous étions.

Pas un hasard s'ils avaient quitté le foot pro

Chaleur et bienveillance, ce sont deux qualificatifs qui se mariaient à merveille aussi à Cédric Roussel. Le gabarit était semblable mais la voix plus douce, le ton plus posé. Un autre caractère.

Il décrochait toujours son téléphone, même quand il jouait en Angleterre, notamment pour raconter son doublé à Old Trafford contre le grand Manchester United de Sir Alex Ferguson (qui était venu lui serrer la main après la rencontre) et de David Beckham (qui lui avait filé son maillot).

Signe que l’homme avait des valeurs, il répondait aussi quand il déprimait à Kazan, au fin fond de la Russie. Il n’était pas là que pour les bons moments. Ce qui pourrait inspirer bon nombre de footballeurs aujourd’hui.

On avait encore appris à mieux découvrir ce gars doux et souriant au Standard, cette fameuse saison 2005-2006 avec Stéphane Demol dans le staff. Jeudi sur Facebook, l’ancien attaquant avait fait part de sa tristesse en apprenant le décès de l’ancien défenseur. Sans imaginer un seul instant qu’il le rejoindrait dans l’autre monde quelques heures plus tard.

Le héros de l’URSS à Mexico 86 et le meilleur buteur du championnat belge 2002-2003 ne se prenaient pas pour des stars malgré leur parcours aussi atypique qu’extraordinaire. Ils étaient surtout deux chouettes mecs qu’on avait plaisir à voir et à entendre.

Leur disparation soudaine nous aura fait penser au football bien plus qu’on ne l’imaginait pendant ce week-end. Un football qu’on aime et qui n’existe presque plus aujourd’hui. Ce n’était sans doute pas un hasard si Stéphane Demol et Cédric Roussel s’étaient éloignés du milieu professionnel ces dernières années, tout en conservant une passion intacte pour le ballon. Pour le jeu.

Par ces quelques lignes, on avait juste envie de les remercier pour ces beaux moments.