Ce dimanche soir, Frédéric Herpoel a posté un message d'adieu à l'un de ses plus proches amis. Il se remémore les bons souvenirs sur et en dehors des terrains.

"Mon coéquipier, mon adversaire, mon collègue, mon pote. Je me rappellerai toujours du coup de téléphone de Boskamp qui me dit: 'J'ai trouvé un jeune attaquant exceptionnel. Il habite près de chez toi. Comme il n'a pas de voiture, tu fais ce que tu veux mais tu vas le chercher pour venir à Gand et tu le prends sous ton aile! Tu n'as pas le choix!' Bon.. bein... Ok coach!", écrit l'ancien gardien de la Gantoise.

Il énumère les anecdotes qu'il a vécues avec l'ancien attaquant de la Louvière, les nombreux trajets en voiture, les vacances qu'ils ont passé ensemble sans oublier les nombreuses minutes partagées sur le terrain. "On était ensemble sur le terrain pour ton 1er match en D1. On était ensemble sur le terrain pour ta 1ère sélection en équipe nationale. Difficile de tout énumérer depuis ces premiers trajets à aujourd'hui, tous ces moments vécus ensemble, sur et en dehors du terrain, de joies, de déception et parfois, de désaccords", confie Fred Herpoel.