Jupiler Pro League: Eupen s'incline face à une équipe allemande de 4e division, Gand écrase une équipe de D2

Plus tard dans la soirée, La Gantoise s'est amusée lors d'une visite chez son voisin à Merelbeke, club de D2 amateur. Les Buffalos se sont imposés lourdement 1-9 grâce aux réalisations de Watanabe (16e), Orban (37e), Kums (45e), Jelacic (59e), Fernandez-Pardo (69e), Abdullahi (72e), De Ridder (74e) et Goodluck (82e et 87e).