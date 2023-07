Youssouph Badji se confie après avoir signé définitivement à Charleroi : “Confirmer ce que j’ai fait la saison dernière”

C’était presque une évidence mais il fallait attendre l’officialisation. Après un prêt d’un an et demi au Mambourg, Youssouph Badji continuait à s’entraîner avec les Zèbres même lorsque son bail a expiré le 30 juin dernier. Preuve que les dirigeants hennuyers le voulaient vraiment. Les négociations ont traîné légèrement mais l’attaquant est officiellement un Carolo jusqu’en 2026. Pour son plus grand plaisir.