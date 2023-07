Eleven devient DAZN et lance sa nouvelle App : “Le but est de devenir leader mondial de l’offre sportive”

DAZN, ampleur et ambition : “Il n’y a plus de place pour les petits”

Massimo D'Amario, managing director d'Eleven Sports pour la Belgique et le Luxembourg. ©Eleven/DAZN

Le rachat du groupe international Eleven Sports par le géant du sport DAZN, parfois présenté comme le Netflix du sport, a eu lieu à l’été 2022. Formalisée en février, l’intégration entre maintenant dans une deuxième phase puisque les téléspectateurs belges des chaînes Eleven verront à la reprise du championnat le logo DAZN accolé à celui d’Eleven. “DAZN couvrait déjà plus de 220 pays avec des territoires clés comme l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et le Japon, où il était détenteur des droits des championnats nationaux et, maintenant, avec la Belgique”, explique Massimo D’Amario. “L’intérêt de ce rachat est multiple. Surtout, cela donne une plus grande force de négociation lorsque l’on veut acheter des droits. L’ambition de DAZN est simple : devenir la destination ultime du sport pour les fans. C’est déjà l’acteur numéro 1 du streaming en Europe, le but est de devenir le numéro 1 mondial. Le streaming est un petit marché ; où il n’y aura plus la place pour des petits acteurs. Cette acquisition d’Eleven est la première du genre, mais il va y en avoir d’autres.”

Qu’est-ce que ça change ? Rien pour les abonnés TV

Pour ceux qui regardent le sport de façon “linéaire”, c’est-à-dire à la télévision, pas grand-chose, à part le fait que le logo de DAZN s’accolera à celui d’Eleven, avant de complètement le remplacer au plus tard en juillet 2024. Le contrat TV actuel court jusqu’en 2025 et reste d’actualité. Pour ceux qui consomment déjà le sport en “OTT “(”over the top”, c’est-à-dire sans passer par une chaîne, mais en s’abonnant directement à DAZN sur internet), une nouvelle App est déjà disponible et d’autres offres apparaîtront le 17 juillet. L’abonnement mensuel au football belge coûtera 14,99€ par mois, et il faut 18,99€ pour obtenir aussi l’offre internationale (NBA, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Champions League féminine, etc).

Le logo DAZN viendra s'accoler à celui d'Eleven pendant un an, avant de rester seul sur les écrans. ©Eleven/DAZN

Les abonnés de l’App DAZN auront aussi accès à l’offre DAZN, qui concerne notamment le foot féminin, la boxe, les sports de combat et extrêmes.

Premier League, Champions League ? “On regarde les opportunités”

Bientôt la Ligue des champions dans l'escarcelle de DAZN? C'est à voir. ©BELGA Nieuwsbrief

Si Eleven a acquis pas mal de contenus chez nous, il lui manque deux des grands produits du foot : la Premier League et la Champions League. “On regarde toutes les opportunités qui se présentent, pour peu que l’on trouve du contenu qui remplisse nos objectifs et amène une plus-value sur le plan financier”, répond Massimo D’Amario. “C’est sûr que ce serait un beau plus par rapport au portfolio actuel, mais il faut un plan financier qui tienne la route. Une remarque qui vaut pour la Jupiler Pro League également. Si c’est trop cher, on peut toujours se passer d’une compétition. On ne vise pas que le foot : par exemple, on diffuse l’Euro de hockey, tout en ayant sous-licencié les matchs des Belges à RTL, mais c’est un produit qui nous tient à coeur.”

Nouveau contrat TV de la Pro League en 2025 : “100 millions, c’est toujours la valeur actuelle”

La détention des droits de la Pro League reste essentielle sur le marché belge. Eleven les avait raflés pour la première fois en 2020. DAZN entend bien continuer lors du prochain contrat (2025). “DAZN est devenu détenteur des droits de la Jupiler Pro League. C’est en ligne avec sa stratégie d’un ancrage local et le partenariat avec la Ligue est très bon. La couverture est totale vu qu’on est à 100 % repris par les 'Telcos' (NdlR : les opérateurs télévisés). Rester détenteurs des droits de la Pro League ferait sens si cela fonctionne financièrement.”

Les droits de tout le foot belge avaient été vendus pour 100 millions € par an en 2020. Faudra-t-il dépenser plus dans un an et demi ? “Aux Pays-Bas, on parle de 160 à 180 millions € par saison pour la Eredivisie. Si on ramène cela à la population belge, on arrive dans les 100 millions. Donc les valeurs payées actuellement correspondent au marché, mais cela dépendra aussi de ce que le marché voudra payer dans deux ans.”

guillement Pour nous, la durée minimale du prochain contrat doit être de 5 ans

Quel appel d’offres la Pro League effectuera-t-elle ? Morcelé ou global ? “À la Pro League à voir comment maximiser au mieux sa compétition : en la divisant en plusieurs lots ou en ayant plutôt un acteur qui a l’ensemble de la compétition pour en maximiser le relais auprès du public ? Pour moi, un acteur unique comme nous le sommes permet d’en maximiser la valeur.” Mais revenir à une offre de moins de cinq années ne plairait pas à DAZN. “Pour la première fois, les droits avaient été vendus sur plus de trois ans pour permettre à un nouvel acteur de s’investir dans le paysage et amortir l’investissement. Pour moi, une vision minimale se déroule sur cinq ans.”

La fin de la télé à l’ancienne ? “Oui, mais…”

C’est une grande question de tout un secteur d’activité : le sport va-t-il continuer à être regardé en télévision ou le “on line” va-t-il écraser la concurrence ? “DAZN est un opérateur 'digital first', alors que le foot reste avant tout consommé en TV en Belgique. Le directeur général de la BBC estimait récemment que ses chaînes seront arrêtées en 2030 et que la BBC sera entièrement en ligne. Le mouvement vers le ‘digital first’s’accélère, notamment pour attirer les nouvelles générations. Donc un modèle hybride où il reste des chaînes nous convient ici pour conduire à la transition complètement qui aura lieu tôt ou tard, en Belgique aussi.”

Et puis, la télévision reste reine en Belgique : “La majorité de nos consommateurs regardent via les télécoms, mais aussi parce que c’est la nature de notre contrat avec les opérateurs télécoms. ”

Taille et perspectives : “850 000 foyers belges ont accès à Eleven”

”Il y a aujourd’hui 850 000 foyers en Belgique qui ont accès à la Jupiler Pro League via Eleven, que ce soit en s’abonnant directement à notre offre en ligne ou via un cablo-opérateur.” Un chiffre similaire à celui qui nous avait été donné fin 2020, sans grosse progression, donc. “Le Covid et la crise énergétique sont passés par là, mais on voit tout de même qu’il y a une légère augmentation. Avec la stratégie “digital first” et les contenus ajoutés dans l’application, l’objectif est d’attirer la nouvelle génération. On veut rendre notre App incontournable, notamment en intégrant des infos par exemple. En multipliant les contenus spécifiques qui attirent des spectateurs qui ne viennent pas forcément regarder du foot ou la NBA, on arrive à aller chercher des niches supplémentaires.”

Finances et emplois : “DAZN arrivera dans le vert fin 2023”

Sous-traitants compris, 550 personnes travaillent pour Eleven Sports et DAZN en Belgique. "Et cela ne va pas changer" ©Philippe Crochet / Photonews

Géant mondial du streaming, DAZN a essuyé des pertes colossales ces dernières années, mais cela devrait changer, à en croire Massimo D’Amario. “Il faut distinguer deux périodes : dans le passé, DAZN a investi énormément dans l’achat de contenus et le développement technique de sa plateforme, pour pouvoir atteindre une masse critique. Aujourd’hui, 1 600 personnes travaillent sur le développement de l’App. Et oui, il y a eu des pertes importantes. Mais le plus important, c’est que la rentabilité est prévue à la fin de l’année 2023. Et on y sera bel et bien : les chiffres seront positifs. Et là on commencera une nouvelle histoire. Une fois la masse critique atteinte, les chiffres sont dans le vert et on arrive au bout du tunnel.”

Et le rachat par DAZN d’Eleven n’a pas contraint la section belge de la firme à réduire la voilure : “Il y a une cinquantaine d’employés directement par Eleven Belgique et si l’on ajoute les sous-traitants avec lesquels on travaille, comme MediaPro, Woestijnvis, Proximus Media House, Proximus, les commentateurs, etc. lors de chaque week-end de compétitions, on atteint 550 emplois. Le fait d’avoir été racheté par DAZN n’a pas vu notre nombre d’emplois directs baisser, au contraire. ”