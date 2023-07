Philippe Garot, ancien joueur du Standard et du RWDM, est décédé à l’âge de 74 ans

Sa carrière, c’est à Verviers, là où il est né, que Philippe Garot l’a débutée. Après cinq années passées dans le club de sa ville, il prend la direction du club voisin d’Eupen. C’est après cette saison passée à l’AS Eupen qu’il débute une histoire d’amour particulière avec la capitale et plus précisément Molenbeek. En 1972, il rejoint le célèbre Daring, dont il connaîtra la fusion l’année suivante avec le Racing White, pour former le RWDM.

Philippe Garot ne connaîtra toutefois pas le titre du club molenbeekois la saison suivante puisqu’à la fin de la saison 73-74, il rejoint les rangs du Standard de Liège. C’est chez les Rouches que le défenseur connaître la plus glorieuse partie de sa carrière avec plus de 200 matchs pour le compte du club liégeois.

Après six années de fidélité au Standard, il découvre ensuite une nouvelle région avec le KSK Beveren dont il portera les couleurs pendant quatre saisons, remportant au passage un titre de champion de Belgique et une Coupe de Belgique.

Avant de clôturer sa carrière de joueur aux Francs Borains lors de la saison 86-87, celui qui a été Diable rouge à deux reprises, a effectué un nouveau passage de deux saisons au RWDM, club avec lequel il débuta tout logiquement sa carrière d’entraîneur, qui l’emmènera encore à Mons, en Côte d'Ivoire, à Seraing et enfin au Standard Fémina.