Mondial 2022: les clubs belges reçoivent quelque cinq millions d'euros pour la cession de leurs joueurs

Ces paiements font partie du programme "FIFA Club Benefits". Pas moins de 440 clubs de 51 pays ont dû se priver de 837 joueurs pendant un mois. La FIFA entend dédommager les clubs. Ceux-ci recevront un montant journalier de 10.950 dollars (9.823 euros) par joueur, quel que soit le nombre de minutes jouées par ce dernier lors de la Coupe du monde. Le montant total par joueur est divisé entre les clubs pour lesquels le joueur a joué au cours des deux années précédant la Coupe du monde.

En Belgique, le Club Bruges recevra le montant le plus élevé, soit 1.455.495 dollars (environ 1,3 million d'euros). Le Racing Genk recevra 1.013.827 dollars (910.000 euros) et le Standard 492.769 dollars (442.000 euros). Le Beerschot ferme la marche avec 15.513 dollars (14.000 euros). L'argent de la FIFA sera redistribué en Belgique par l'intermédiaire de l'Union belge.

Le club de Manchester City percevra le montant le plus élevé, suivi par le FC Barcelone et le Bayern Munich. Les champions d'Europe et d'Angleterre peuvent espérer recevoir plus de quatre millions d'euros, tout comme les champions d'Espagne.

Les champions d'Allemagne percevront un peu moins de quatre millions d'euros. En vue des Coupes du monde 2026 et 2030, la FIFA prévoit de verser 355 millions de dollars (318,5 millions d'euros).

À partir de 2026, le nombre d'équipes présentes à la Coupe du monde passera en effet de 32 à 48.