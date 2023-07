Que faire avec les stades de foot fantômes en Belgique ? Des fêtes de mariage jusqu’aux bulldozers

Dans certaines communes du Royaume, on a un autre souci : que faire avec une grande enceinte qui n’est subitement plus utilisée par un club de foot, après une faillite, une fusion ou un déménagement ? Comment trouver une seconde vie à un stade fantôme ?

Même si on ne croule pas sous les grands stades en Belgique, cela arrive plus souvent qu’on ne le pense. Sur les trente dernières années, on s’est posé la question à Tilleur, à Mouscron, à Rocourt, à Forest, à Beringen, à Roulers, à Ekeren, et à Winterslag. Les réponses n’ont pas toujours été les mêmes.

Le plus créatif : le Canonnier à Mouscron

Mai 2022, l’Excelsior Mouscron est mis en faillite. Le Canonnier et ses 10 830 places sont orphelins. Que faire de cette enceinte, avec une tribune principale reconstruite en 1999, quand les Hurlus débordaient d’ambitions ? La solution est venue d’une société gantoise : Arena Group. “On est là pour donner vie à un stade en dehors des matchs de foot, explique le directeur, Michiel Vanderheyden. On utilise les loges, les salles et les parkings du stade pour différents événements, comme des congrès, des lancements de produit, des fêtes du personnel et plein d’autres choses. On a par exemple mis en place un summer bar ce moment à Genk. Et à la Ghelamco Arena, il y a 250 événements par an, en plus de matchs de foot de Gand.”

L’entreprise est active dans les stades de Gand, de Genk, d’Anderlecht, de Charleroi et bientôt du Standard. Mais elle s’est cette fois intéressée à une enceinte sans club de foot. “Ce qui a offert une possibilité en plus : à Mouscron, on met aussi la pelouse à disposition. Des sociétés viennent faire leur teambuilding en jouant au foot dans un stade historique comme le Canonnier, ce qu’on ne fait pas dans les autres enceintes dont on s’occupe.”

On joue donc encore au foot au Canonnier, mais à un tout autre niveau. Les Espoirs de Deinze utilisent aussi le stade. On pourrait bientôt aussi y voir des stars. Mais de la chanson. La commune réfléchit à l’organisation de grands concerts (5-6 000 personnes).

Le plus polyvalent : le Mijnstadion à Beringen

Pour gérer l’occupation d’un stade sans football, la société Arena Group a besoin d’une enceinte moderne comme à Mouscron. Ailleurs, c’est plus compliqué. Comme à Beringen et son Mijnstadion. Le dernier match en première division date de… 1984, quand le KFC Beringen aimait y faire souffrir les grands et admirer le talent de quelques fameux joueurs (Van Moer, Claesen, Poel, Cools…) devant 15 000 supporters.

Mais si vous vous rendez au Mijnstadion aujourd’hui, vous aurez quand même beaucoup de chance de voir des sportifs sur la pelouse, devenue synthétique. “On a une équipe féminine de foot, une équipe de foot pour handicapés, plusieurs équipes de café (NdlR : le foot amateur côté flamand) mais aussi un club de hockey et même une équipe de foot américain”, détaille Josef Widuch, engagé à temps plein par la commune de Beringen pour s’occuper du stade.

Le Mijnstadion n’a pas beaucoup changé mais trois tribunes sont totalement délaissées. Seule la tribune assise, avec ses 2 200 places, est encore utilisée. “Avant de passer au synthétique, Genk y disputait ses matchs amicaux et la fédération y organisait des matchs internationaux jusqu’aux U19. Le club d’Heusden-Zolder a encore joué jusqu’en 2006 ici mais le stade continue à vivre sans tout ça. On est très polyvalent et on essaie d’accueillir le plus de sportifs possible. C’est un endroit qui reste important dans la commune.”

Le Mijnstadion de Beringen nouvelle version vu du ciel. ©DR

Le plus grand : le stade Adrien Bertelson à Forest

C’était dans une autre vie mais le stade Adrien Bertelson à Forest fut l’un des plus grands en Belgique, avec ses 20 000 places. Quand Constant Vanden Stock était sélectionneur, il voulait même en faire l’antre des Diables. La suite fut moins glorieuse. “La RCS La Forestoise (NdlR : 5 saisons en D1 dans les années 40) a commencé a chuté dans les profondeurs des divisions et a fini par quitter le stade dans les années 50”, explique Ahmed Ouartassi, l’échevin des Sports à Forest.

Ces dernières années, la commune a voulu redonner vie au site. Mais avec l’athlétisme. “On a refait la piste il y a quelques années et il y a un projet pour l’étendre à huit couloirs, ce qui permettait au club d’athlé de se développer. Plus tard, on aimerait aussi refaire les gradins qui sont vraiment très vieux. Le stade date de l’avant-guerre. ”

Et le foot dans tout ça ? L’Union a pensé au site pour construire son nouveau stade mais il n’est pas assez étendu. D’autant plus sur un site classé sur le plan historique. “Tout le foot sur la commune joue aujourd’hui au Bempt, un superbe complexe sportif. C’est une des plus beaux sites de sport à Bruxelles. Tout le monde y est heureux et il n’y a pas de nostalgie du glorieux passé du stade Bertelson. ”

Le plus jeune : le Schiervelde à Roulers

Le Schiervelde (8 800 places) n’a que 36 ans, ce qui est très jeune à l’échelle d’un stade. Surtout en Belgique. Mais il s’est tout de même retrouvé sans équipe quand Roulers a déposé le bilan en 2020.

Pour rebondir, la commune, propriétaire des installations, a signé un contrat de… 30 ans avec le Club Bruges, situé à une petite demi-heure de route. Des U13 aux U23 du Club NXT jouent là-bas.

Pour les U18 et les U23, ce n’est pas juste un stade pour les matchs mais carrément leur lieu de vie, grâce à une tribune principale moderne. Le Club Brugeois a poussé le détail jusqu’à y installer le même mobilier que dans son centre d’entraînement à Knokke.

Bruges a aussi modifié le nom du stade. Partiellement en tout cas. Quand une équipe du Club joue, on ne parle plus du Schiervelde mais de “The Nest”. L’enceinte reprend son appellation historique quand le SK Roulers-Daisel, un club de D3 amateur qui vient de transférer Kristof D’Haene (l’ex-capitaine de Courtrai), y joue une fois tous les quinze jours.

Un match entre les U23 de Bruges et d'Anderlecht la saison passée en D1B au Schiervelde de Roulers.

Le plus paisible : Buraufosse à Tilleur

Celui qui a joué à Buraufosse ne l’oublie pas, en général. Une cuvette comme on n’en fait plus, surnommé le “Chaudron de la sorcière”. Un endroit où les vedettes du football belge ont souffert, au moins du froid, dans les années soixante. Et même parfois plus tard, quand le RWDM s’était fait sortir de la Coupe en 1995 par le RTFCL, né de la fusion entre Tilleur et le FC Liège, devant 9 500 personnes.

Tout est beaucoup plus paisible aujourd’hui. Le temps semble s’être arrêté à Buraufosse. La saison prochaine, on y jouera encore au foot mais en P4, un nouveau club : la Jeunesse Montegnée Saint-Nicolas Tilleur, de son nom complet. Loin des ambitions récentes du FC Tilleur qui était monté en D2 amateur (jusqu’en 2020) avant de stopper les frais et même de déménager dans la commune voisine d’Ans.

“L’enceinte n’a pas bougé depuis des dizaines d’années mais personne n’a jamais envisagé une démolition, nous dit-on à la commune de Saint-Nicolas. Le stade fait partie du patrimoine ici. Et finalement, ça ne demande pas beaucoup d’entretien puisqu’il n’y a plus d’éclairage et de chauffage. La commune entretient la pelouse, comme elle le ferait sur un simple terrain sans tribune. ”

La cafétéria a quand même été rénovée pour se transformer en salle polyvalente. On y organise régulièrement des fêtes de mariage ou de baptême.

Le plus triste : trois démolitions historiques

Trouver une deuxième vie à un stade de football n’est pas toujours possible. Ou demande trop d’investissement. Et on arrive alors à une solution radicale : la démolition.

Les supporters du FC Liège sont toujours nostalgiques de leur stade Oscar Flesch à Rocourt, le Vélodrome pour les intimes. Une enceinte de 30 000 places qui avaient vécu les grandes soirées européennes du club, mais aussi un match de gala contre le Real Madrid et quelques rencontres des Diables. En 1997, 77 ans après la construction, le Vélodrome, totalement vétuste, était démoli pour faire place à un complexe cinématographique.

Vue du stade Oscar Flesch de Rocourt juste avant les travaux de démolition, en 1997. ©BELGA

Deux ans plus tard, c’était la fin du Veltwijckpark, l’antre du Germinal Ekeren. Le stade, pas adapté au foot pro avec ses 6 000 places, ne répondait plus aux critères pour la licence. La fusion avec le Beerschot offrait une solution avec un déménagement au Kiel. Les supporters d’Ekeren n’ont pas été épargnés : leur stade a été démembré petit à petit, tribune par tribune. Une souffrance de plusieurs années jusqu’à ne laisser qu’une pelouse et deux buts sans filet. Depuis 2009, il ne reste plus une seule trace du stade.

Entre-temps, en 2003, une autre enceinte disparaissait lui aussi : le Noordlaan à Winterslag. Après avoir vécu les grandes heures du club local, notamment une élimination d’Arsenal, le stade de 18 000 places n’avait plus de raison d’être suite à la fusion avec Waterschei, pour former le RC Genk en 1988. Le nouveau club avait encore utilisé le Noordlaan quelques saisons pour les jeunes mais le stade avait fini par être laissé à l’abandon. Un incendie s’y est même déclaré quelques semaines avant la démolition définitive. On trouve aujourd’hui des appartements sur l’ancien terrain.