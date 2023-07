Antwerp : où en est le champion de Belgique au moment de lancer sa saison en Supercoupe ?

À lire aussi

Un jeune gardien de Bruges (Senne Lammens) un sombre Suédois d’Elfsborg (Jacob Ondrejka) et un gamin de 16 ans (George Ilenikhena). Le mercato de l’Antwerp est calme. Un euphémisme vu les ambitions affichées ces dernières années et pour la saison à venir.

L’arrivée de George Ilenikhena est la plus surprenante. L’Antwerp a payé six millions à Amiens pour l’attaquant français de 16 ans. Beaucoup d’argent pour un joueur qui ne compte que 16 matchs de Ligue 2 et deux buts.

Le natif du Nigéria est considéré comme un énorme phénomène. Plus jeune buteur de Ligue 2, il était également suivi par le RB Leipzig. Il espère rapidement grappiller des minutes de jeu. Des trois recrues, il est le plus proche d’une place de titulaire.

De gros renforts au programme

Ces trois noms ne suffisent. L’Antwerp a pour objectif d’être performant sur trois tableaux la saison prochaine. Marc Overmars, directeur sportif, se veut rassurant à ce sujet. Il a notamment fait du retour de Calvin Stengs (prêté par Nice la saison passée) une priorité. Le Néerlandais devrait d’ailleurs s’engager dans les jours à venir. L’Antwerp va débourser six millions.

Overmars devra également pallier le départ de Pacho (Francfort, 9 millions) en défense centrale. “Cela va bouger, se rassure Mark Van Bommel. Et je pousse Marc (Overmars) dans ce sens. Un coach veut toujours un meilleur effectif. ”

Objectif secondaire de la saison : voir un nouveau jeune percer avec l’équipe première. “Mais on n’aura pas un Arthur Vermeeren tous les ans”, sourit le directeur sportif. Le jeune Milo Horemans (17 ans) aurait fait une belle première impression.

Garder les cadres

Arthur Vermeeren a fait savoir qu’il resterait une saison de plus à Anvers. Aucune promesse n’est immuable dans le monde du football mais c’est une bonne nouvelle pour Mark Van Bommel.

Il risque par contre de perdre son gardien Jean Butez. Le Français sort de la meilleure saison de sa carrière et ne serait pas contre un transfert dans un grand championnat. Il n’ira finalement pas avec Kompany à Burnley mais reste suivi par des clubs étrangers. Van Bommel et Overmans disent Lammens prêt à le remplacer au cas où.

La préparation se déroule sans accrocs

Rien de spécial à signaler depuis la reprise des entraînements à Anvers. Le Great Old a pris ses quartiers en Autriche, où Overmars avait ses habitudes avec l’Ajax, pour un stage dont le bilan a été positif.

Mark van Bommel a fait preuve de beaucoup d’exigence et a même poussé une gueulante. Il a crié à son équipe qu’elle jouait comme des gamins de 16 ans. “Nous nous entraînons à un certain niveau d’intensité, s’est-il justifié. Je tolère qu’elle baisse parfois mais pas sous une certaine limite. Je n’ai pas gueulé pour gueuler. ”

Objectif Champions League

Les attentes sont hautes car les objectifs le sont. Au sortir d’un doublé historique, van Bommel se veut réaliste face aux micros mais n’a qu’une seule envie : réitérer l’exploit. “Même les supporters du Beerschot m’arrêtent encore en rue pour me féliciter, dit le coach. Nous sommes un grand club en construction. Pour être un top club, on doit se battre chaque année pour le titre. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. ”

Le coach veut commencer sa saison par une victoire en Supercoupe mais voit surtout le duel face à Malines comme un entraînement pour la reprise le week-end prochain et surtout las barrages de Ligue des champions. L’Antwerp jouera son premier match le 22 ou le 23 août. “Mais soyons respectueux envers la Supercoupe, dit van Bommel. C’est un trophée et je le veux. ”