Cet état d’esprit s’est rapidement fait ressentir avec une seule équipe présente sur le terrain en première période. Supérieur dans tous les compartiments du jeu, l’Antwerp prenait rapidement l’avantage via Balikwisha et aurait même pu inscrire l’un ou l’autre but en plus avant la pause. Malines n’était tout simplement pas au niveau, incapable de sortir proprement de sa partie de terrain et enchaînant les erreurs techniques.

L'Antwerp était plus fort tout au long de la rencontre.

Mais le danger guette toujours une équipe qui ne parvient pas à tuer un match. C’est ce qu’il s’est produit pour les hommes de Van Bommel qui ont subi les 20 dernières minutes du match jouées à dix contre onze après l’exclusion d’Avila. Malines était récompensé de sa bonne fin de match avec une égalisation tombée sur un but contre son camp de De Laet.

Sans prolongations, la décision tombait finalement lors d’une séance de tirs au but à suspense lors de laquelle Jean Butez était le héros en stoppant plusieurs tirs et en inscrivant lui-même un but. Avec ce troisième trophée, les Anversois sont prêts pour le début du championnat qu’ils comptent bien finir avec un nouveau titre d’ici dix mois...

Antwerp : Butez, Bataille, Alderweireld, De Laet, Avila, Vermeeren, Yusuf, Kerk (71e Vines), Ondrejka (86e George), Muja (86e Scott), Balikwisha (86e Van Den Bosch).

Malines : Coucke, Loiseaux (46e Foulon), Vanlerberghe, Lavalée, Van Hoorenbeeck (46e Bolingoli), Schoofs, Mukau (81e Soelle), Ngoy, Storm, Mrabti, Lauberbach.

Les buts : 9e Balikwisha (1-0), 78e De Laet csc (1-1).

Les tirs au but : Vines (0-0), Schoofs (0-1), George (1-1), Mrabti (1-2), Van Den Bosch (1-2), Vanlerberghe (1-2), Vermeeren (2-2), Lauberbach (2-2), Alderweireld (3-2), Storm (3-3), Butez (4-3), Ngoy (4-4), Scott (5-4), Lavalée (5-4).

Cartons jaunes : Foulon, Yusuf, Kerk, Mrabti.

Exclusion : 69e Avila.