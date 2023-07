Le RWDM a fait tomber Lyon pour son match de gala : “Ne pas se croire trop beau”

Le buteur victorieux ? Zakaria El Ouahdi, tout juste vainqueur de la CAN U23 avec le Maroc, après un joli mouvement sur coup franc. “Il s’entraîne avec nous depuis une semaine, a détaillé Euvrard à propos du chouchou du public. Il a gardé le rythme de la Coupe d’Afrique.”

"Ils vont faire mal à certaines équipes de D1A."

La performance collective incite à l’optimisme à une semaine de la reprise contre Genk. Le score aurait même pu être plus lourd si les Molenbeekois s’étaient montrés plus opportunistes. En plus, face à son club formateur, Théo Defourny n’a sérieusement été mis au travail qu’à l’heure de jeu, sur un coup franc botté par Clinton Mata. “Je ne serais pas surpris que le RWDM fasse un gros début de championnat, a analysé l’ancien Brugeois, passé à Lyon contre 5 millions € cet été, qui connaît évidemment bien notre Pro League. Ils vont faire mal à certaines équipes de D1A.”

Alors que Thierry Dailly était aussi présent ce dimanche, le spectacle a dû satisfaire John Textor, aux premières loges pour voir deux de “ses” clubs s’affronter. Juste avant le coup d’envoi, le propriétaire américain a fait les 100 pas dans les couloirs. “Il est à une victoire et zéro défaite contre les clubs de Ligue 1”, a rigolé Textor en fond, au moment où Euvrard s’exprimait face à la presse.

Shuto Abe a impressionné

Disposé dans un 3-5-2, le RWDM a pris les commandes après la pause. La seconde période a certainement été la plus aboutie. “Nous avons plus subi durant la première, avoue Euvrard. La deuxième a été meilleure. Ce duel aura été une belle préparation avant Genk la semaine prochaine. Même s’il ne faut pas croire trop beau. Ce n’est pas parce que nous avons battu Lyon que nous sommes prêts pour une saison à 30 matchs et pour nous maintenir. Mais ça montre que si nous jouons bien et que nous travaillons que nous pouvons battre n’importe qui.”

Hasard ou pas, la montée de Shuto Abe, à l’entracte, a coïncidé avec les temps forts bruxellois. “Shuto a été calme au ballon, explique le coach à propos de son nouveau milieu (arrive du FC Tokyo la semaine dernière). Nous avons pu jouer plus haut grâce à lui. Il a bien mené le pressing, entraînant ses coéquipiers avec lui. Si le onze de base que j’ai aligné ressemblera à celui que je choisirai contre Genk ? Tout dépend de ce qu’il se passe cette semaine. Bien sûr que j’espère encore des transferts entrants.”

Le technique :

RWDM : Defourny ; Heris (80e Doudaev), Klaus, Le Joncour ; El Ouahdi, A. De Sart (46e Abe), Gécé, Del Piage ; Dailly (80e Dwomoh), Biron.

Les buts : 68e El Ouahdi (1-0).