Temps additionnel allongé et fautes de main revues : les 10 nouveautés de l’arbitrage belge, qui vise “90 % de décisions correctes”

1. La transparence et la communication renforcées

Depuis le footgate, l’arbitrage belge est presque reparti de zéro. Mais les évolutions doivent être soulignées : deux articles font désormais partie de la catégorie 1, l’antichambre de l’élite : Erik Lambrechts et Lawrence Visser. C’est un signal positif. Par ailleurs, les tests physiques des arbitres n’ont jamais été aussi bons.

Mais pour restaurer la confiance dans l’arbitrage, il y a encore du boulot. “Cela passe par plus de communication et de transparence” . Dans les faits, tous les clubs seront visités en juillet pour recevoir les guidelines de la saison 2023-2024. Des communications avec les entraîneurs sont également prévues, 'à froid', avant et après les matchs pour expliquer certaines décisions.

Quant à la communication du lundi aux médias et aux supporters, elle sera encore renforcée. “L’arbitrage belge a des défauts mais il fait partie des plus transparents d’Europe en termes d’explication des décisions”, indique Bertrand Layec.

2. Objectif 90 % de décisions correctes

À plusieurs reprises, le département arbitrage a indiqué l’objectif de 90 % de décisions correctes. En 2022-2023, le pourcentage de bonnes décisions était de 86,86 % en Pro League. Pour le VAR, les attentes sont encore plus grandes. La PRD souhaite que l’arbitrage vidéo prenne “99 % de bonnes décisions concernant les décisions clés qui peuvent faire basculer un match”.

3. Uniformité et cohérence comme maîtres mots

C’est l’un des principaux reproches qui a été fait aux arbitres ces dernières saisons : le manque d’uniformité dans les décisions. Un même tacle pouvait valoir un simple avertissement lors d’une rencontre puis une carte rouge la semaine suivante. “Cela reste un point de travail”, assure Bertrand Layec, qui insiste également sur l’uniformité des décisions sur un match pour que l’arbitre soit crédible aux yeux des joueurs et du grand public.

4. Un comité technique va être créé

Il n’est pas encore sur pied mais Bertrand Layec n’a pas caché son ambition de mettre sur pied un comité technique, composé notamment d’anciens joueurs, qui analysera tous les mois quelques phases intéressantes dans le but d’améliorer les décisions et leur compréhension.

5. Le VAR va être accéléré

On le sait : le VAR a encore des défauts. On pense notamment à la lenteur de certaines prises de décision. “Pour les hors-jeu, la technologie va encore être améliorée”, souligne Stéphanie Forde. Bertrand Layec ajoute : “la décision revient toujours à l’arbitre de terrain et le VAR ne peut intervenir qu’en cas de situation claire et évidente. Mais même après intervention de l’arbitre vidéo, c’est l’arbitre de terrain qui reste le leader.”

6. Le temps additionnel sera augmenté

On l’a vu lors de la dernière Coupe du monde : les temps additionnels étaient plus longs que d’habitude. Parfois, plus de 10 minutes étaient ajoutées. On peut s’attendre à voir ce phénomène se produire aussi en Belgique. “Le temps de célébration de but sera désormais comptabilisé et ajouté à la fin de la mi-temps”, indique notamment Bertrand Layec.

7. Certaines fautes de main ont été revues

Les guidelines 2023-2024 de l’UEFA indiquent que tous les contacts de la main dans la surface ne sont pas des fautes. Quand le ballon est touché du bras d’une manière non naturelle mais que le ballon vient d’un équipier du joueur fautif, il n’y aura plus faute.

8. Une faute de main après une frappe au but ? Pas jaune d’office

Lorsqu’un attaquant tire vers le but et que le ballon est intercepté par une défenseur, qui commet une faute de main, la carte jaune était systématique. Ce ne sera plus le cas si le ballon n’allait pas très clairement vers le but.

9. Pas de hors-jeu si un défenseur remet le ballon à un adversaire

Encore un amendement des lois du jeu : quand un défenseur joue délibérément un ballon mais qu’il le rend à l’adversaire sans le vouloir, il permet à un joueur adverse en position hors-jeu de ne pas être sanctionné.

10. Pas de faute de main après un rebond

Sur un tir au but, si le ballon touche le sol ou le corps d’un joueur avant de toucher la main, il n’y a pas faute. Même si la surface corporelle est agrandie de manière non naturelle.