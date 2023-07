C’est la reprise en Pro League : en Belgique, notre préparation est-elle vraiment plus courte que celle des autres pays européens ?

Pour le technicien, le souci trouve sa source dans le programme trop copieux soumis aux clubs belges. “Le problème vient du fait que nous jouons beaucoup trop. C’est chez nous qu’on dispute le plus de matchs dans toute l’Europe. Les décideurs ont fait ce choix, pas les acteurs”

Est-ce que le T1 emblématique des Buffalos a raison et surtout, pourquoi reprend-on aussi tôt en Belgique ? Décryptage.

1. La Belgique a la préparation la plus courte en Europe

Comme toujours, la date de la reprise varie en fonction des clubs. Anderlecht et Louvain ont été les premiers à rechausser les crampons le 8 juin alors que Genk et le Standard ont fermé la marche en reprenant le chemin de l’entraînement le 27 juin. Les équipes qui ont terminé prématurément le championnat en raison d’une non-qualification en playoffs ont tous repris avant le 23 juin contrairement à ceux qui ont été en lice après la phase classique jusqu’à début juin.

À titre de comparaison, les joueurs des clubs français ont terminé leurs vacances entre le 3 et le 7 juillet pour ceux qui n’ont pas eu d’obligations en équipe nationale en fin de saison. Ils ont donc bénéficié en moyenne de sept jours de repos en plus que leurs homologues belges tout en commençant leur championnat quinze jours après.

Dans toute l’Europe, la tendance est tout de même à la réduction du temps de la préparation. Ainsi, l’Espagne et l’Italie reprennent deux semaines en avance par rapport aux autres années. Ce qui n’est toujours pas suffisant pour que leur avant-saison soit plus courte qu’en Belgique.

L'Espagne et l'Italie reprennent deux semaines plus tôt

2. Pourquoi reprend-on si tôt ?

Le phénomène ne date pas d’hier. Il faut remonter à la cuvée 2008-2009 pour voir la première journée du championnat se disputer au mois d’août. C’était à l’époque où les playoffs n’existaient pas. Si l’on reprend si tôt depuis plus d’une décennie, c’est en raison des 40 journées à caser, excepté les deux dernières années où le championnat comportait 18 équipes (au lieu de 16) et où il n’y avait que quatre formations en Champions playoffs.

Ça n’a pas empêché la compétition de reprendre au mois de juillet. Pour mettre toutes les chances du côté des équipes engagées sur la route complexe des tours préliminaires de Coupes d’Europe. Avec des fortunes diverses.

En 2021, Genk et Anderlecht étaient tombés face à Donetsk et le Vitesse Arnhem alors que l’Antwerp avait eu besoin des tirs au but pour franchir le cap de l’Omonia Nicosie. L’an dernier, les Chypriotes avaient vaincu Gand, l’Union s’était inclinée face aux Glasgow Rangers et l’Antwerp avait mis fin prématurément à ses rêves d’Europe en étant éliminé par Basaksehir. Les clubs belges l’ont appris à leurs dépens. Reprendre plus tôt n’est pas un gage de réussite.

3. Des solutions presque inexistantes

Il est compliqué de donner tort à Vanhaezebrouck. En Belgique, on reprend plus tôt et c’est ici également que l’on joue le plus de rencontres. Hormis les clubs engagés en Europe où le nombre de matchs varie en fonction du parcours, une équipe est assurée de disputer 40 rencontres de championnat sans compter la Coupe nationale. C’est plus que les 38 matchs prévus en Liga, en Serie A et en Premier League et cela dénote avec une Ligue 1 qui vient de passer de 20 à 18 clubs.

La solution serait donc de revenir à un championnat traditionnel mais au vu du suspense et du niveau de jeu qu’offre le système des playoffs, cette option est inenvisageable. Pour agrandir la préparation, il faudrait mettre davantage de journées en semaines ce qui ne s’apparente pas non plus à la réponse idoine. À moins que cela ne serve à supprimer le Boxing day afin de permettre une vraie trêve hivernale pour recharger les batteries ?