De 100 à 700€ l’abonnement à Charleroi, au Standard ou Anderlecht, le maillot à 100€: le budget moyen du supporter de Pro League augmente (COMPARATIF)

Si la première journée permettra de tirer certains enseignements, il faudra toutefois attendre le 6 septembre prochain, date de fin du mercato, pour connaître les effectifs complets des équipes. Et mieux cerner les forces en présence.

En attendant, les supporters se laissent aller aux pronostics, en espérant, forcément, que leurs couleurs occupent les premières places.

Coût moyen d'une saison pour un supporter.

Autant de fans qui dépensent presque sans compter lorsqu’il s’agit porter fièrement leurs couleurs. Abonnement, maillot, écharpe et autres gadgets dont partie de l’attirail du vrai supporter. Un indispensable qui fait vite grimper la note finale. Selon la tribune dans laquelle on se trouvera, le coût annuel pour un supporter d’Anderlecht peut ainsi passer de 367 € à 817 €, maillot et écharpe compris, pour un adulte ne bénéficiant pas de réductions. Et encore quelques centaines d’euros en plus si l’on regarde le match depuis les business seats ou les loges. Un budget auquel il faudra ajouter les boissons et la nourriture mais aussi le coût du transport. Et les matches en déplacement.

Les supporters d'Anderlecht sont parmi ceux-qui paieront le plus cher leur saison.

Au Standard, le coût moyen serait légèrement inférieur : de 383 à 718 €. Des prix, inflation oblige, qui ont explosé dans la grande majorité des clubs cette année. “Quand on aime, on ne compte pas, relativise Gilles, le président du club de supporter du Standard de Liège de Stavelot-Salm-Amblève. Je ne manquerais d’ailleurs une saison pour rien au monde.”

Ce supporter acharné des Rouches économise plusieurs semaines avant le début de la saison pour s’offrir le précieux sésame qui l’autorisera à garnir la T3 du stade Maurice Dufrasne. “Ce n’est pas comme si on ne savait pas que la saison démarrait à la fin juillet, sourit-il. Alors on économise toute l’année. C’est une passion. Tout seul, ça va encore. Mais je comprends que pour un père de famille qui voudrait emmener femmes et enfants, ça peut revenir très cher. D’autant plus que le parking près du stade n’est pas aisé. Certains n’ont pas le choix que de prendre un abonnement parking (260 €), proche du prix d’un abonnement dans le stade.”

Autre supporter acharné du Standard, Bob relativise aussi les choses : “Les prix au Standard restent raisonnables dans l’ensemble, confie-t-il. Surtout comparé aux autres clubs.”

Les supporters du Standard espèrent que leur équipe jouera le haut du classement cette saison.

Au Standard, l’abonnement le plus cher s’élève en effet à 595 €. C’est moins qu’à Anderlecht, aux deux Bruges, à La Gantoise, Malines ou Genk. Pas contre, ce sont les Rouches qui devront débourser le plus pour acheter la nouvelle tunique qu’arboreront les joueurs : 105 €, flocage compris. “Ça, je ne comprends pas, commente Gilles. À l’Union, le maillot est vendu à 70 €. Je ne comprends pas une telle différence de prix. Après tout, ce n’est que du tissu.”

Supporter assidu d’Anderlecht depuis une vingtaine d’années, Vincent avoue avoir “subi” la dernière saison. “Mais je n’aurais en rien lâché mon équipe, affirme-t-il. C’est bien simple, je prévois un budget pour la prochaine saison avant même de planifier mes vacances. En fonction de ce qu’il reste, on part à tel ou tel endroit. Anderlecht, c’est la priorité.”

Luc, lui non plus, n’envisage pas de se passer de son Sporting. “On ne peut pas vraiment dire que l’investissement pour la dernière saison était d’un bon rapport qualité-prix (NDLR : Anderlecht a fini 11e sur 16), rigole-t-il. Mais un grand club se fait aussi connaître par ses supporters. Rater une saison, c’est possible. Mais nous, supporters, ne devons pas quitter le navire. Au contraire, nous devons rester présents pour montrer aux joueurs que nous sommes derrière eux.”

Malgré l’inflation en 2022, la direction d’Anderlecht n’a pas souhaité augmenter les tarifs de ses abonnements cette saison. “Au vu des piètres prestations de l’an passé, on pouvait même espérer une petite réduction car on reste l’un des clubs les plus chers de Pro League, indique Jérémie. Mais, comparé aux autres championnats comme la Premier League, ça reste accessible.”

La nouvelle saison marque le retour du RWDM dans l'élite. Ses supporters bénéficieront d'abonnements parmi les moins chers de Pro League.

Moins que chez les promus du RWDM. Le club bruxellois n’aura sans doute pas les mêmes prétentions footballistiques que son voisin du Parc Astrid. Sans doute est-ce pour cela qu’il affichera les tarifs parmi les moins élevés de Belgique : de 175 à 250 € l’abonnement pour la saison. “On reste un club populaire et c’est bien que, dans un monde de foot business, on puisse garder des tarifs abordables, confie Henri. Ce n’est pas le cas dans tous les clubs, et pas seulement les plus grands. Même dans les divisions inférieures, les clubs adverses profitaient de notre venue pour augmenter, parfois scandaleusement, leurs tarifs. Le foot doit rester abordable et, au RWDM, je trouve que malgré l’accession à la D1, ils n’ont pas trop augmenté les prix. À 175 € l’abonnement, on peut encore supporter notre club et s’offrir un maillot ou une écharpe sans déchirer sa culotte.”

Et le Molenbeekois de poursuivre : “On pourra même encore s’offrir une bière après le match pour célébrer la victoire ou oublier la défaite. En espérant que les prix des bières et des hamburgers soient corrects. Car 5 € le burger et 2,8 € la bière, c’est déjà assez cher.”

Au final, c’est du côté de Charleroi qu’il faudra aller chercher l’abonnement le moins cher du pays : 100 € à peine. Le club, qui se dit conscient de l’augmentation du coût de la vie, a en effet décidé de casser ses prix (une baisse de 37,5 % par rapport à 2022) “afin que personne ne puisse se sentir exclu à cause de tarifs prohibitifs.”