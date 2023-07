Des gros talents venus de 4 continents : voici les 10 jeunes à suivre cette saison en Pro League

Avoir au maximum 20 ans

Avoir au maximum 10 apparitions en Pro League

Un joueur comme Lucas Noubi ne peut donc pas être dans la liste, avec ses 16 matchs de championnat avec l’équipe A du Standard. Même constat pour l’Anderlechtois Théo Leoni qui a déjà 23 ans.

Cela n’empêche pas d’avoir un joli vivier. Il sera intéressant de faire les comptes à la fin de la saison, mais les 10 garçons pointés sont capables de montrer de belles choses en Pro League. Et d’avoir une grande carrière.

Tristan Degreef (Anderlecht) : le dribble vers l’avant

C’est une tradition : en stage, les clubs embarquent quelques jeunes, souvent pour faire nombre. Et quand le championnat se profile, ils retournent discrètement avec l’équipe B. Mais Tristan Degreef était encore dans le groupe de Brian Riemer pour le match de gala contre l’Ajax samedi passé. Et signe qui ne trompe pas : il est monté au jeu en fin de partie.

À 18 ans, le Louvaniste est encore très frêle, trop pour jouer beaucoup à court terme en D1A. Mais sa technique raffinée et sa propension à toujours contrôler et dribbler vers l’avant lui permettent d’éviter pas mal de chocs. Attaquant de côté, il pourrait avoir quelques possibilités cette saison, même si on le verra d’abord avec les U23.

Tristan Degreef, un gabarit léger mais un talent étonnant.

Roméo Monticelli (Charleroi) : enfin un back gauche

Une denrée rare. Roméo Monticelli sort d’une très bonne préparation avec Charleroi comme arrière gauche, un poste où les révélations de jeunes Belges sont rares. D’abord formé dans l’axe de la défense, il a déménagé à gauche où il montre aussi de belles possibilités offensives.

À seulement 17 ans, le natif d’Ath a signé pro au Sporting après avoir fait une partie de ses classes à Tubize. International, il est l’un des jeunes sur lesquels Mehdi Bayat compte pour prouver que Charleroi sait sortir des talents.

Monticelli devra batailler pour rester dans le noyau au 1er septembre, quand le mercato sera terminé. Si c’est le cas, c’est que Felice Mazzù l’utilisera dans sa rotation.

Roméo Monticelli a fait bonne impression pendant la préparation de Charleroi. ©JIMMY BOLCINA

Isaac Price (Standard) : déjà international A

On pouvait voir Isaac Price comme un gamin de 19 ans qui n’avait que deux bouts de matchs de Premier League dans les jambes. Mais au Standard, après une préparation où il a été la recrue la plus convaincante, on comprend surtout pourquoi il a déjà deux caps avec la sélection A d’Irlande du Nord.

Milieu de terrain polyvalent malgré un gabarit modeste (1m78), Price est déjà prêt à devenir l’un des nouveaux cadres de ce Standard 2023-2024. Il a accepté de quitter le cocon d’Everton pour vraiment lancer sa carrière dans le football d’adultes, après n’avoir quasi joué que des compétitions de jeunes en club.

Fedde Leysen (Union) : un profil ultra-demandé

Fedde Leysen (20 ans) s’est retrouvé libre au terme de sa dernière saison au PSV mais il n’a jamais craint d’aller pointer au chômage. Il avait l’embarras du choix avant de finalement trancher en faveur de l’Union.

Libre, Belge, grand et gaucher : son profil a attiré beaucoup de clubs cet été. S’il n’est pas encore un produit fini (il n’a jamais joué avec l’équipe A du PSV), le défenseur central Leysen pourrait suivre une trajectoire à la Siebe Van der Heyden.

Le petit frère de Tobe, troisième gardien à Genk, sait qu’il a aussi été pris par l’Union pour le quota de Belges à avoir sur la feuille de match mais il espère grandir dans l’ombre de Koki Machida.

Fedde Leysen était arrivé en fin de contrat au PSV. ©PDV

Romeo Vermant (Club Bruges) : révélé en playoffs

Il entre tout juste dans les critères : Rome Vermant a déjà joué 10 matchs en Pro League, dont 5 en Champions playoffs la saison passée, quand Bruges a compris qu’il resterait à la quatrième place.

Mais le fils de Sven (qui est d’ailleurs né en Allemagne quand son père jouait à Schalke) n’était pas juste là pour faire nombre. Ses prestations ont séduit et la direction a prolongé son contrat jusqu’en 2026. Avec une jolie augmentation à la clef.

Vermant (19 ans) est un attaquant assez complet qui se distingue notamment par l’énergie qu’il met dans son jeu. Une caractéristique qui plaît beaucoup dans le foot moderne.

Romeo Vermant a brillé... en kart lors d'un teambuilding en préparation avec Bruges. ©JDM

Christopher Bonsu Baah (Genk) : un démarrage à la Gift Orban

On peut n’avoir que 15 matchs professionnels dans les jambes en Norvège et coûter plus de 5 millions €. Genk a osé mettre le paquet sur Christopher Bonsu Baah qui a explosé dès son arrivée à Sarpsborg en… avril dernier.

En seulement 3 mois de compétition, il a attiré de nombreux regards et la direction genkoise a osé prendre le risque de ne pas attendre la confirmation.

En préparation, le Ghanéen de 18 ans a impressionné sur les côtés de l’attaque. Wouter Vrancken le considère comme un immense talent compte déjà l’intégrer dans sa rotation. Bonsu Baah pourrait être à Genk ce que Gift Orban a été à Gand la saison passée.

Un petit air de Gift Orban? ©JDM

George Ilenikhena (Antwerp) : un rêve de précocité en C1

Il n’aura 17 ans qu’au mois d’août mais George Ilenikhena a déjà coûté 6,5 millions € à l’Antwerp (+ 2 millions de bonus possibles). L’attaquant français, mais né à Lagos au Nigeria, avait impressionné la saison dernière en devenant le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue 2 avec Amiens.

Malgré son âge, il possède déjà un sacré gabarit : 1m85 et de belles épaules. Mark van Bommel compte l’utiliser dès cette saison. Il doit être la doublure de Vincent Janssen en pointe.

Ce grand fan de Kylian Mbappé (il fête ses buts de la même manière) avait l’embarras du choix cet été mais il a été séduit par le projet anversois et il compte bien faire ses débuts en Ligue des champions cette saison. Il rêve de devenir le plus jeune buteur de l’histoire de la compétition en détrônant Ansu Fati. Il devra marquer lors de l’une des deux premières journées en poules, à condition que l’Antwerp se qualifie bien entendu.

Seulement 16 ans mais Ilenikhena est déjà une bête. ©PDV

Ezechiel Banzuzi (OH Louvain) : encore un géant de Breda

Un ado néerlandais de plus d’1m90 qui débarque du NAC Breda : Louvain espère faire aussi bien avec Ezechiel Banzuzi qu’Anderlecht avec Bart Verbruggen, vendu pour 20 millions au bout d’une trentaine de matchs en Pro League à peine.

Banzuzi n’est pas gardien mais milieu de terrain. Il impose ses énormes qualités physiques, même s’il n’a que 18 ans. Le réduire à son gabarit serait… réducteur. Le garçon, aux origines congolaises, est aussi doué avec le ballon. Il marque même assez facilement lors de ses fréquentes infiltrations. Un côté Yaya Touré. Ou Amadou Onana.

Anderlecht était sur la balle mais Banzuzi, qui a coûté 1,2 million à OHL, a préféré la sécurité du temps de jeu. À Den Dreef, il n’est déjà plus très loin du onze de base.

Un profil à la Amadou Onana pour le joueur de Louvain.

Alan Minda (Cercle) : la bombe équatorienne à 2 millions

Sans faire de bruit, comme à son habitude, le Cercle a dépensé deux millions pour un seul joueur cet été : Alan Minda. Qui ça ? Le joueur est totalement inconnu en Europe mais il est considéré comme l’un des plus gros talents d’Équateur.

À tout juste 20 ans, ce joueur de flanc était la star du championnat équatorien avec Independiente. Il a même déjà marqué en Copa Liberdatores, la Ligue des champions sud-américaine, mais a surtout remporté la Copa Sudamericana, l’Europa League locale.

Il a aussi brillé lors de la dernière Coupe du monde des moins de 20 ans en marquant trois buts. Ce qui a fait augmenter sa valeur mais n’a pas refroidi le Cercle.

Minda risque de devenir un visage de la Pro League cette saison. ©@Florian Van Eenoo Photo News

Matija Frigan (Westerlo) : un record en Campine

Dans l’imaginaire collectif, Westerlo reste ce charmant club de campagne qui habite dans le sympathique Kuipje. Mais la réalité est bien différente aujourd’hui. Les Campinois ont des moyens et ils l’ont prouvé en allant chercher l’un des gros talents du championnat croate : Matija Frigan.

Pour ça, il a fallu dépenser… 6 millions, le plus gros achat de l’histoire du club évidemment. La saison passée, il a marqué 14 fois en D1 croate avec Rijeka, à seulement 20 ans. L’avant-centre est costaud (1m85) et est international U21.

Il était dans le viseur de clubs de plus grands championnats (Celta Vigo, Sunderland…) mais il a décidé de poursuivre sa progression en Belgique, étape par étape.