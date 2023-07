L’arbitre Boucaut ouvre la boîte à souvenirs : “Après le tifo Defour, je n’ai pas pu arbitrer Anderlecht pendant 6 mois”

Votre retraite a été annoncée le jour des tests physiques pour les arbitres à Tubize. Faut-il y voir un lien ?

“Non, pas du tout. Je n’ai même pas fait ces tests. Tout était réglé la semaine d’avant. Cela faisait plusieurs mois que c’était dans ma tête. Je voulais être maître de la situation et ne pas devoir arrêter à cause d’une blessure ou d’une prestation catastrophique. Je n’ai jamais voulu faire l’année de trop.”

Mais pourquoi ce timing alors que la nouvelle saison est là ?

“Il y a quelques mois, j’étais parti pour faire ma reconversion dans le football, à l’ACFF (NdlR : il était manager du recrutement des arbitres depuis 2019). Mais pour différentes raisons, j’ai décidé de m’en aller. J’ai retrouvé une opportunité dans mon autre milieu professionnel, la finance. Je me suis dit que c’était le moment de tourner la page. Et d’avoir mes week-ends (rires). Un moment, j’ai voulu prolonger jusqu’à février pour arriver à pile quinze ans de carrière en D1, mais ça n’en valait pas le coup.”

Quand on arrête l’arbitrage après 14 saisons de Pro League et 10 années en tant qu’arbitre international, on est à l’aise sur le plan financier ?

“En Belgique, non. On peut avoir des revenus confortables pendant sa carrière, mais pas de quoi se mettre à l’abri pour la suite. En France, un arbitre de Ligue 1 accumule un capital d’environ 15 000€ par saison et il reçoit le tout à la fin de sa carrière. En plus de toutes ses primes à chaque rencontre évidemment. Il n’y a pas ça chez nous.”

Quel regard portez-vous sur votre carrière ?

“Je n’ai aucun regret. J’ai tout fait en Belgique et je suis devenu international. J’ai même pu toucher à la Ligue des champions en tant qu’arbitre additionnel avec Frank De Bleeckere puis Serge Gumienny. C’est un beau parcours.”

Que vous a-t-il manqué pour être arbitre de terrain en Ligue des champions ou en grands tournois ?

“Je suis arrivé dans l’arbitrage quand l’aspect athlétique a commencé à prendre de l’importance. Ce qui n’est pas ma force. Si j’avais voulu viser le top, j’aurais dû bosser beaucoup ça, mais c’était compliqué avec mon autre vie professionnelle. Je n’ai pas fait l’effort. Peut-être que j’aurais pu avoir d’autres perspectives, mais peut-être pas aussi.”

Vous avez rarement laissé indifférent. Dès votre premier match en D1, vous obligez Zelenka à retirer trois fois un penalty lors d’un Westerlo-Lokeren.

“On avait eu une réunion le mois d’avant pour insister sur le respect des distances lors d’un penalty. J’ai juste suivi le règlement. Et Zelenka a finalement marqué. Mais c’est vrai que, pour un arbitre, on me reconnaît assez souvent dans la rue. On me dit toujours la même chose : vous faites plus jeune, plus sympa et moins gros en vrai qu’à la télé (rires).”

Quand votre retraite a été annoncée, des supporters de Bruges, du Standard et d’Anderlecht ont écrit sur les réseaux sociaux que c’était une bonne nouvelle parce que vous n’aimiez pas leur club respectif.

“C’est plutôt bon signe (rires). Je n’ai jamais été supporter d’aucun club. Enfin si : l’Excelsior Mouscron des années 90. Mais le Mouscron que j’ai arbitré ensuite n’avait plus rien à voir. Je suis toujours resté neutre.”

Vos deux matchs qui reviennent le plus en mémoire, ce sont deux Clasicos. Vos deux seuls Clasicos.

“Oui, deux fois à Sclessin. Et deux fois un drôle de contexte. En 2012, des fumigènes sont jetés sur la pelouse. J’ai respecté la procédure, mais on fait l’annonce au micro que la rencontre serait définitivement stoppée si ça arrive encore. Il y a encore eu quelques jets, mais j’ai estimé que l’ampleur était minime et le match a continué jusqu’au bout. Vu leur défaite, les Anderlechtois n’étaient pas contents, mais que se serait-il passé si j’avais arrêté le match ? On aurait peut-être eu des émeutes.”

Votre second Clasico, c’est celui du tifo de Steven Defour.

“En rentrant sur le terrain, je n’ai pas vu le tifo. Peut-être que j’ai tourné la tête une fraction de seconde, mais sans me rendre compte. De toute manière, il n’y avait pas lieu de ne pas faire commencer la partie pour ça. Ce n’est pas un slogan raciste ou politique. Je savais que ce serait un match chaud, mais surtout pour lui. ”

Le tifo qui avait accueilli Steven Defour en 2015, lors de son retour à Sclessin avec le maillot d'Anderlecht. ©Photo News

Et vous l’expulsez pour deux cartes jaunes.

“Deux cartes jaunes indiscutables. Parfois, il m’arrive de dire à un joueur de se calmer quand il est déjà averti, mais Defour n’était pas un joueur très ouvert à la discussion avec les arbitres. Il était assez grand pour gérer son match. Là encore, Anderlecht n’était pas content, mais c’était la décision à prendre. Après ce Clasico, je n’ai plus arbitré Anderlecht pendant 6 mois… ”

Vous étiez révoqué par Anderlecht ?

“Pas de manière aussi claire. Certains clubs font ça de façon plus subtile, dans les coulisses (sourire). Quand je suis retourné siffler au Parc Astrid 6 mois plus tard pour un Anderlecht-Lokeren, Herman Van Holsbeeck m’a dit : 'Merci Monsieur Boucaut, vous avez fait un bon match. Vous êtes à nouveau le bienvenu'. En me serrant la main après le match. Au moins, c’était clair… ”

Alexandre Boucaut exclut Steven Defour lors de son retour à Sclessin avec le maillot anderlechtois en janvier 2015. ©Photo News

Du côté rouche, il y a eu cet épisode avec Paul-José Mpoku qui vous interpelle à la sortie du stade sur un live Instagram en disant : “Boucaut, l’arbitre qui n’aime pas le Standard.”

“Je ne savais pas qu’il diffusait en direct. Je pensais qu’il était au téléphone en haut-parleur. Imaginez que je réagisse mal à sa phrase… Je n’ai pas trop apprécié, mais je dois dire que Polo est le seul joueur à m’avoir envoyé un message depuis l’annonce de ma retraite. Sympa de sa part.”

Plusieurs joueurs m’ont dit à propos de vous : un arbitre qui a des c…, mais qui n’est pas un grand communicateur.

“Oui, c’est vrai, même si je me suis assoupli sur la fin. Mon message aux joueurs a toujours été le même : je ne changerai pas ma décision sous la pression, alors foutez-moi la paix (rires). Les entraîneurs désignent un joueur qui doit essayer d’influencer l’arbitre. Parfois, c’est même ridicule. Des joueurs qui venaient râler sur une décision logique m’ont avoué qu’ils étaient obligés de le faire par leur coach. Les joueurs pensent pouvoir tout dire à l’arbitre, mais ils se vexent quand on leur répond. Parfois, ça vole…”

Qui étaient les joueurs les plus respectueux de l’arbitre ?

“Lors des Anderlecht-Zulte, on se retrouvait dans un carré entre Youri Tielemans, Dennis Praet, Junior Malanda et Thorgan Hazard. Quatre gars super doués et super respectueux. Julien de Sart est aussi un vrai sympa, toujours la classe. Avec Christophe Lepoint, je me suis déjà marré sur le terrain aussi.”

Il y a eu deux grands événements pendant votre période en D1. Parlons d’abord de l’arrivée du Var.

“Je n’étais pas très pour. J’ai toujours aimé l’aspect humain dans l’arbitrage. Il ne faut pas trop se reposer sur la vidéo. Un arbitre doit encore oser décider, c’est ce que l’UEFA demande. De toute manière, il y a toujours autant de discussions qu’avant le Var. La vidéo, c’est aussi de l’humain et donc des erreurs potentielles. Quand j’étais arbitre Var, je n’étais pas interventionniste. Je me souviens d’une phase à Seraing. Il y a un penalty potentiel, l’arbitre ne dit rien et les joueurs ne réclament rien. Avec les images, on peut siffler penalty, mais rien de flagrant non plus. Pourquoi j’irais mettre le caca dans son match en lui disant de venir voir à l’écran ?”

L’autre événement important de votre carrière, c’est le Footgate où les deux arbitres n°1 tombent, Sébastien Delferière et Bart Vertenten. Cela a-t-il changé la vie des autres sifflets ?

“C’était un choc. C’est arrivé le jour de mon anniversaire. La veille, j’avais mis un verre à la buvette de Tubize après l’entraînement. Les derniers à rester avec moi, c’était Sébastien et Bart. Le lendemain, j’ai pleuré dans le bureau de Fred Veraghaenne (Ndlr : qui s’occupait des installations du centre national à l’époque). L’image des arbitres a été ternie. Je l’ai senti directement puisqu’on m’a désigné pour le tout premier match d’après-Footgate, un Bruges-Beveren. Le pompier de service… Des gens peuvent imaginer qu’il y a un système avec des matchs truqués, mais c’est faux. De toute ma carrière, on ne m’a jamais rien proposé pour influencer mon arbitrage. Pas 1€. Sur la tête de mes enfants.”

Vous avez gardé contact avec Delferière et Vertenten ?

“Pour le département des arbitres, ils sont devenus comme la peste du jour au lendemain. J’ai été amené à recroiser Sébastien (Delferière) via l’ACFF, mais ce n’était plus comme avant. On s’entraînait souvent ensemble, il y avait une certaine proximité. Je n’ai plus jamais revu Bart (Vertenten), mais, par des amis, j’ai appris qu’il était radiologue à Courtrai et que tout se passait très bien pour lui.”