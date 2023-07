”Que Teddy Teuma ne s’inquiète pas, je vais bien m’occuper de son numéro 10” : Loïc Lapoussin heureux après la victoire dans le derby

Dupé : J’espérais beaucoup mieux ce soir. On a manqué d’agressivité, un derby ça se joue mais c’est aussi la bagarre. Je pense que la clé du match, c’est le milieu de terrain et c’est dans ce domaine que l’Union a été supérieure. C’est le premier match, il ne faut pas s’inquiéter mais si on veut marquer il faudra tirer et cadrer.

Puertas : Je passe le salut à Kandouss qui est dans les tribunes ce soir. Il n’y a rien de mieux que commencer la saison avec un but et la victoire dans un derby. Le coach m’a fait comprendre qu’il comptait sur moi et je voulais lui montrer à lui et au club qu’ils peuvent compter sur moi à 100 %. Bruxelles reste jaune et bleu et on va essayer de continuer ça le plus longtemps possible. On a réussi à gratter un petit jour de congé et il va faire du bien.

Moris : Il n’y a rien à dire sur le match. L’Union mérite sa victoire, surtout sur la première période. Cette victoire doit rassurer pas mal de monde, même si elle demande confirmation. C’est normal de se poser des questions quand on voit le nombre de départ mais on voit qu’on a de la qualité. À la mi-temps on s’est fait engueuler comme jamais, ce qui témoigne de la mentalité de notre nouveau coach. C’est une grande fierté d’être le capitaine de cette équipe.

Lapoussin : Je pense que je n’ai pas volé mon titre d’homme du match. J’ai un peu moins touché la balle mais j’ai bien travaillé défensivement. L’équipe a gagné et c’est vraiment le plus important. Dans le foot moderne on regarde souvent les statistiques et aujourd’hui, avec ma passe décisive, j’ai bien effectué le travail. J’ai pris le 10 de Teddy Teuma mais il ne doit pas s’inquiéter, je vais bien m’occuper de son numéro.

Riemer : On est déçu, on est venu ici pour un meilleur résultat. Je sais à quel point mes joueurs sont bons et je ne l’ai pas vu en première période. Ça a été mieux en seconde période mais ce n’était pas suffisant. On jouait beaucoup trop lentement et avec un grand manque de justesse. Je n’étais pas nerveux en première période. J’ai reçu une jaune car j’ai montré mon mécontentement mais apparemment on ne peut pas faire ça. Je ne suis pas inquiet avec cette rencontre car on a joué contre une équipe qui était tout proche d’être championne l’année dernière.

Blessin : Ce n’est que le début de la saison mais c’est toujours sympa de commencer par une victoire. je suis très satisfait de la première période de mon équipe. On doit cependant faire attention parce que par moments on s’est exposé stupidement au danger. Nous ne sommes pas encore à 100 % sur le plan physique. Je suis heureux de la clean sheet et du fait qu’Anderlecht n’a pas eu l’occasion de revenir dans la rencontre.