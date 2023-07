Standard, Anderlecht, RWDM, Union, Charleroi : Alex Teklak répond aux questions qu’on se pose avant la saison de Pro League

À lire aussi

1. Le Standard de 777 Partners va-t-il retrouver l’Europe ?

L’avis des lecteurs : NON à 56 %. “La direction n’a pas l’esprit Standard et voit avant tout le côté financier dans son investissement à Sclessin. Les autres équipes se sont mieux renforcées. Les Rouches ont besoin d’un vrai avant-centre et d’expérience.”

L’avis de Teklak : “Je suis d’accord. Il manque encore un attaquant, c’est certain. Ohio est trop inégal dans ses performances, surtout s’il joue seul. Et il y a un point d’interrogation autour d’Emond. Dans l’entrejeu, par contre, le recrutement semble avoir été bien fait avec Price ou O’Neill. Mais ce que je reproche un peu au noyau actuel du Standard, c’est son manque de taille et de gabarit. L’an passé, Dussenne faisait un peu office d’OVNI avec son mètre 91 mais il n’est plus là. Or, la taille est prépondérante sur phases arrêtées, pour marquer comme pour ne pas encaisser.

En outre, la volonté de 777 Partners reste nébuleuse. On les entend très peu parler. Selon moi, les Américains doivent être plus présents en termes de communication car cela peut laisser l’impression de délaisser le club. On a un peu l’impression que le Standard est un club parmi d’autres. Fergal Harkin a récemment donné une interview intéressante mais on sent quand même qu’il veut plus de moyens pour avoir des renforts. En attendant, il doit être créatif et inventif. Mais on ne peut pas clamer haut et fort qu’on veut atteindre l’Europe si on n’a pas les moyens pour y parvenir. Ce serait lancer de la poudre aux yeux des supporters.

L’an passé, Deila a été un peu le paratonnerre de l’esprit Standard et j’ai peur que Carl Hoefkens souffre de cette comparaison, qui pourrait devenir encombrante pour lui si ça ne marche pas rapidement. Il ne le mériterait pas car il a de la volonté, de l’intelligence et il communique bien. C’était un joueur de labeur qu’on peut identifier à la mentalité Standard.

Les playoffs à six sont plus ouverts que l’an passé mais en termes d’effectif, le Standard est moins fort que l’an passé vu les départs d’Alzate, Zinckernagel, Cimirot ou Dussenne. Ce sont des joueurs importants qui sont partis.”

Vanheusden et le Standard new look visent les playoffs 1. ©JIMMY BOLCINA

2. Le RWDM est-il favori pour la descente ?

L’avis des lecteurs : OUI à 65 %. “Les décisions de Textor sont incompréhensibles et même s’il a de l’argent, on ne voit pas où le club veut aller. Le début de saison s’annonce très compliqué.”

L’avis de Teklak : “Je ne serais pas aussi catégorique. Je n’ai pas été surpris pas l’éviction du staff du RWDM, vu ses accointances avec Thierry Dailly. Mais par le timing, oui. Cela aurait dû être fait plus tôt. L’acharnement de Dailly, sa présence sur le terrain et ses provocations à Textor ont été néfastes à Euvrard et son staff. Mais je suis convaincu que Textor les aurait virés à un moment ou un autre car il tente de mettre de côté tout ce qui était lié à Dailly. Textor devient omnipotent mais c’est lui qui paye, donc quelqu’un part, il fait ce qu’il veut. Quand on est capable de dégager Jean-Michel Aulas de Lyon comme il l’a fait, c’est qu’on n’a peur de rien.

Je ne connais pas bien les qualités de Claudio Caçapa comme entraîneur mais il a un atout dans son staff en la personne d’Igor De Camargo, qui connaît le football belge. Textor sait que Caçapa sea plus flexible mais attention à ne pas être invasif non plus, sinon ça tue l’autorité d’un coach. Si les joueurs sentent que l’entraîneur est une marionnette, ce dernier n’aura plus de crédibilité auprès d’eux.

Malgré tout, le RWDM reste un club vivant, avec un gros public. Et je ne mettrais pas les Bruxellois descendants d’office car le noyau a de la gueule, avec notamment les arrivées de Mercier ou Gueye. Je pense qu’ils vont lutter. Si les résultats commencent à être bons, tout le monde va se battre, même les joueurs 'de Dailly'. Je ne crois pas à une révolution des joueurs, contrairement à celle des supporters prévue dès ce week-end.”

Le nouveau staff du RWDM est prêt à en découdre. ©RWDM

3. L’Union peut-elle à nouveau se mêler à la course au titre ?

L’avis des lecteurs : NON à 65 %. “La moitié des titulaires indiscutables est partie et malgré la qualité de la cellule de recrutement, il semble peu probable de parvenir à réussir un aussi bon mercato que l’an dernier.”

L’avis de Teklak : “L’Union peut encore surprendre. Cette équipe a un gros avantage : elle ne commence jamais une saison en se disant qu’elle doit être championne ou être dans les playoffs. Et quand on voit d’où elle vient, c’est logique. Je ne serais pas choqué de voir cette équipe jouer les PO2 après deux saisons exceptionnelles. On ne doit rien attendre d’eux.

Malgré tout, la créativité des dirigeants a déjà fait ses preuves. Quand Mitoma et Undav sont partis il y a un an, tout le monde disait que ce serait compliqué. Et cela n’a pas été le cas. Ce que l’Union vit en ce moment, elle l’a déjà vécu et ça s’est bien passé sur la longueur. En termes de recrutement, je suis persuadé que Rasmussen et McAllister sont de bons joueurs. Je ne suis pas inquiet sur la qualité du noyau.

Le vrai changement, c’est finalement l’arrivée de Blessin. Il a un style qui pourrait perturber les anciens avec son contre-pressing, ses doubles séances, ses nombreuses heures de théorie, etc. Cela tranche avec la flexibilité et la souplesse dont Mazzù et Geraerts faisaient preuve lors des deux dernières saisons. Mais le fait que le noyau ait été renouvelé va peut-être éviter ce souci. Les nouveaux joueurs n’ont aucun a priori et vont simplement se conformer aux demandes du coach. Pour les anciens, cela demandera plus d’adaptation mais je pense qu’ils répondront présents.

Il ne faut pas oublier que Blessin a terminé 5e lors de sa première saison avec Ostende. C’est un entraîneur têtu mais qui a gagné en expérience ces dernières années, à Ostende puis en Italie. Avant cela, il n’avait jamais entraîné que des jeunes. Désormais, il a appris à arrondir un peu les angles dans son management.”

Blessin apporte un nouveau souffle à l'Union.

4. Anderlecht va-t-il retrouver l’Europe ?

L’avis des lecteurs : OUI à 67 %. “Les recrues sont prometteuses. Les attaquants, Dolberg et Vazquez, ont enfin été achetés et non loués. Sur papier, l’équipe est sexy et les philosophies de Fredberg et Riemer sont claires. On sent le retour d’une ligne directrice.”

L’avis de Teklak : “Anderlecht doit retrouver l’Europe. Fredberg a changé ses méthodes de travail et se montre créatif. Mais il a aussi reçu deux belles enveloppes pour Vazquez et Dolberg. Ce dernier arrive avec moins de pression qu’à Nice, où il avait été transféré contre 20 millions, et dans un environnement qui lui conviendra mieux, car tout le monde parle anglais. Il a souvent eu des pépins physiques ces dernières saisons et le transfert de Vazquez intervient peut-être dans ce sens. L’Argentin est un bon pivot, assez bon techniquement et dos au but. Il a un peu le même profil que Dolberg. Dans le 4-3-3 de Riemer, ce sera probablement l’un ou l’autre. En tout cas, Anderlecht est bien armé offensivement et le coach se retrouve face à une gestion de luxe.

L’arrivée de Maxime Dupé au poste de gardien est très intéressante, pour remplacer Verbruggen. J’ai entendu beaucoup de bien sur lui. Il a de l’expérience et de la personnalité. Dans ces anciens clubs, il allait discuter les primes avec les dirigeants. Son expérience va servir. J’apprécie également le profil de Lonwijk. C’est un bon inflitreur avec de la taille (1m90) et du gabarit. C’est important pour les coups de pied arrêtés. L’arrivée de Patris est également intéressante. Il a de la vitesse et d’excellentes datas mais il doit encore un peu travailler son assurance.

Je suis curieux de voir cette équipe à l’œuvre, si le noyau de change pas. Mais il y a une composante à ne pas mettre de côté : les jeunes. On a vu Sadiki partir à l’Union et Stassin prendre la route de Westerlo. Fredberg et Riemer jouent leur peau et vont moins jouer la carte jeune pour être directement compétitifs. Mais attention à ne pas freiner l’éclosion de certains talents (Kana, Sardella, Arnstadt, Stroeykens…) car c’est grâce à ses jeunes qu’Anderlecht s’est sauvé financièrement. Il faut continuer à capitaliser leur potentiel.”

Dupé et Vertonghen doivent apporter leur expérience au RSCA. ©JIMMY BOLCINA

5. Mazzù peut-il hisser Charleroi dans le top 6 ?

L’avis des lecteurs : NON à 64 %. “L’équipe ne s’est pas assez renforcée, surtout offensivement. Mazzù ne peut pas faire de miracles et il y a toujours la crainte de voir un joueur qui fait une bonne première partie de saison lors du mercato hivernal.”

L’avis de Teklak : “La saison dernière, les playoffs ne sont pas passés loin. Sans ces trois points perdus contre Malines, les Zèbres étaient dans le top 8. Si j’étais dirigeant de Charleroi, ma volonté première serait de conserver mes meilleurs joueurs, à savoir Zorgane et Ilaimaharitra. Ce sont des points de référence qui ne seront pas faciles à remplacer. La saison dernière, il y avait de la qualité dans le noyau, mais il était un peu déséquilibré. C’est toujours un peu le cas. L’équipe tient la route mais Mazzù attend encore quelques renforts.

En plus de l’habituel objectif coupe, Charleroi est un prétendant naturel aux playoffs 1. Mais disputer les playoffs 2 ne serait pas catastrophique non plus. Les bons jeunes doivent continuer à être prolongés et à gagner de l’expérience. Je pense à Boukamir et à Nkuba, quand il sera de retour de blessure. Cela fait partie des projets de club. L’arrivée de Damien Ovart, qui a succédé à Alain Decuyper à la tête de l’école des jeunes, est également importante. Il doit marquer son territoire pour que les jeunes puissent jouer.

Cela peut-être une belle saison pour Charleroi, avec le renfort d’un joueur de percussion comme Bernier. Mais il manque peut-être encore un ou deux joueurs. Un profil supplémentaire devant serait intéressant pour amener un peu de variété. Et vu la blessure de Van Cleemput, l’arrivée de défenseur polyvalent, capable de jouer dans un système à trois ou quatre défenseurs, ne serait pas un luxe non plus.”