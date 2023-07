Frank De Bleeckere revient sur les polémiques du week-end : “Les penalties à Charleroi et à Bruges n’auraient pas dû être sifflés” (VIDÉO)

Mais le chef des arbitres belges ne valide pas les penalties sifflés du côté de Bruges et de Charleroi. “Je voudrais préciser que lors du stage d’été, le directeur technique Bertrand Layec a envoyé un message clair : nous ne voulons pas que soient sifflés des penalties 'low-cost', soit trop légers. Or, cela a été le cas à Charleroi et à Bruges”. Avant de poursuivre. “Quand on regarde ces deux phases, le Referee Department estime qu’il s’agit de penalties low-cost et aurait préféré qu’aucun ne soit sifflé, ni à Charleroi ni à Bruges”.