La chronique de Christophe Franken : n’oubliez pas de relativiser les “leçons” de la première journée

C’est humain. Après deux mois sans Pro League, il y avait un manque. Le retour du championnat donne envie de tirer rapidement les premières conclusions. Mais il faut se méfier des prétendues leçons de la journée d’ouverture. La saison passée à la même époque, on aurait pu imaginer que l’Union n’arriverait pas à confirmer son superbe retour parmi l’élite (nul laborieux à Saint-Trond), qu’Anderlecht serait plus constant avec Felice Mazzù (succès aisé contre Ostende) et que Genk serait moins fort que Bruges (3-2 pour le Club).