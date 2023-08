Un match à 650 000 euros et un avenir européen à assurer : pourquoi Genk ne peut se manquer lors de son match retour face au Servette Genève

On ne sait pas si l’éclatant succès au RWDM a permis au vice-champion d’engranger de la confiance, mais les Limbourgeois ne peuvent en tout cas pas se manquer ce mercredi lors de cette manche retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions. Il y a trop d’enjeux sportifs et financiers pour passer à la trappe prématurément.

Un match au minimum à 650 000 euros

Les Genkois peuvent râler. Ce n’était pas l’année idéale pour terminer deuxième du championnat. L’an prochain, à l’instar des années précédentes, le dauphin du championnat belge entrera au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Par le passé, les deux étapes à franchir pour accéder aux prestigieuses poules étaient déjà compliquées. Lors de la dernière décennie, aucune équipe belge n’est parvenue à forger cet exploit.

Genk est un peu le dindon de la farce. Cette saison, il y a un écueil supplémentaire à franchir à cause du coefficient belge qui avait reculé dans la hiérarchie à cause des résultats européens de nos clubs lors de la cuvée 2021-2022. Ils ont dû reprendre l’entraînement plus tôt afin d’être prêts à affronter le Servette.

L’enjeu financier n’est pas nul. Si le matricule 322 élimine les Suisses, ils sont déjà assurés de toucher au minimum 650 000 euros de la part de l’UEFA. L’instance européenne verse 550 000 euros aux équipes qui atteignent le troisième tour préliminaire auxquels s’ajoute un bonus de 100 000 euros pour chaque tour franchi.

Si on se projette plus loin et que les pensionnaires de la Cegeka Arena battent ensuite les Glasgow Rangers, cinq millions se rajouteront à leur prize money sauf s'ils se qualifient pour la phase de poules où ils percevraient un montant de 25 millions ! Sans compter les rentrées lors des matchs à domicile.

Genk n'est pas encore sûr de jouer la phase de groupe d'une Coupe d'Europe.

Assurer son avenir européen

Outre l’onde de choc qui surviendrait si Genk ne parvenait pas à battre le Servette tant l’effectif belge est intrinsèquement supérieur à celui de son adversaire, les partenaires de Paintsil doivent acter leur participation à une Coupe d’Europe cette année.

En effet, si le Racing est éliminé ce mercredi, il serait reversé au troisième tour préliminaire d’Europa League. Et le pire scénario possible n’est pas à proscrire. Genk affronterait alors l’Olympiacos, ce qui ne s’apparente pas à un tirage simple.

En cas d’élimination face aux Grecs, le KRCG aurait une dernière chance de participer à une compétition européenne en devant passer par les barrages de la Conference League. Attention toutefois à ne pas jouer avec le feu. Genk peut s’assurer d’être européen dès maintenant en éliminant Genève. Ce serait un moindre mal après une telle saison.