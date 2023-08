Plongez dans l’assiette des Carolos, pionniers en nutrition : “Je peux voir la couleur des légumes que mangent les joueurs à travers la prise de sang”

”Les joueurs ne mangeaient qu’une fois par semaine au club, se souvient Véronique Liesse, nutritionniste du matricule 22. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Certains habitaient parfois à une heure de route. Ils s’arrêtaient donc dans une station-service tellement la faim les gagnait.”

Pas franchement diététique ni idéal pour un sportif professionnel. Bien conscient de cette problématique, Mehdi Bayat décide alors d’engager Véronique Liesse en 2015 pour rectifier le tir. “Actuellement, on parle beaucoup de nutrition dans le football mais il y a huit ans, le Sporting était l’un des pionniers en la matière”, explique la diététicienne.

Très vite, les premières décisions s’imposent aisément. “On a décidé que tous les repas du matin et du midi soient pris au club. Ceux d’avant et d’après match également. On peut ruiner un entraînement ou une rencontre en prenant un mauvais repas.”

Au fil des années, le dispositif se perfectionne et le club continue de poursuivre ses investissements. “Un deuxième cuistot est venu s’ajouter. Il y a une réelle volonté de la direction de faire de ce secteur un atout. Les U23 et l’équipe féminine profitent également de ce service à certaines occasions.”

À son arrivée, Véronique Liesse a d’abord dû faire évoluer les mentalités. “Le grand public a l’impression que les sportifs mangent super bien car ils ont la ligne. C’est le critère absolu. Or, c’est faux car il y a des joueurs qui ont ''la chance'' de ne pas prendre un gramme même en mangeant mal.”

guillement "Avant, certains s'arrêtaient dans une station-service pour manger."

Des bilans spécialisés pour prévenir ou guérir les blessures

Ce qui n’est pas spécialement bon pour la santé de l’athlète. Avec ces différentes disparités d’organismes, le Sporting a mis en place des bilans spécialisés qui tendent vers la nutrition. “Les joueurs sont screenés deux fois par an. Ça me permet d’affiner mes conseils et de soigner des petits bobos comme les problèmes digestifs.”

Et de donner un complément alimentaire idoine car la prise de sang spécialisée permet de déceler un nombre incalculable de données. “Je peux voir à travers les résultats qui chauffe trop ses graisses, qui ne mange pas assez d’Omega 3, qui consomme de l’huile de palme, qui ingurgite trop de viande ou encore la couleur des légumes qu’ils absorbent.”

Ce qui offre des réactions déconcertantes de la part des joueurs. “Certains sont surpris quand je leur dis qu’ils ne mangent que de la salade”, sourit celle qui a également écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Pas d’inquiétude toutefois, les conseils sont toujours formulés avec affection. “Le but, c’est de les accompagner, pas de les sermonner. On peut par exemple être confronté à un jeune qui mange ce qu’on lui donne à la maison. Ça ne sert à rien de l’engueuler. Il faut juste lui donner les bons conseils. Et tout le monde joue le jeu.”

S’il y a adhésion de la part du groupe, c’est parce que les Zèbres sont conscients que la nutrition fait partie du job. Et que les aliments ingurgités contribuent à la performance mais peuvent aussi leur éviter des blessures ou favoriser leur rétablissement.

Véronique Liesse s'occupe de la nutrition des Zèbres depuis 2015. ©DR

Que du fait maison

Mais que retrouve-t-on dans l’assiette des Zèbres ? Et surtout, qu’est ce qui est prohibé ? “Pas grand-chose. Ils peuvent consommer du choco tant qu’il est fait maison. On évite les additifs, les émulsifiants et les colorants car c’est nocif. Pour le reste, les joueurs peuvent se faire plaisir car tous les produits sont préparés par nos mains.”

Le matin, un assortiment de pains, d’omelettes, de saumon fumé, de fromage et de légumes est proposé à Zorgane et ses coéquipiers. “Ils reçoivent même des crêpes. L’idée, c’est de ne pas les priver mais plutôt que de privilégier le beurre, on préconise des alternatives comme l’avocat ou la tapenade d’olives.”

guillement "Ils peuvent consommer du choco tant que c'est fait maison."

À midi, la carte est aussi riche qu’au matin. “C’est un buffet incroyable alors que dans les autres clubs, ce n’est souvent qu’un plat unique”, se félicite Véronique Liesse. “La cuisine est de type méditerranéenne pas trop grasse. On retrouve deux à trois féculents, toujours une viande même si on les sensibilise à en réduire leur consommation. Il y a également un poisson et trois légumes différents.”

Le dessert n’est pas oublié avec des barres céréales faites maisons. Les joueurs peuvent également repartir avec des plats à emporter pour le soir. “Certains renforts qui viennent de France n’en croient pas leurs yeux. C’est le club où l’on mange le mieux.”

De quoi être rassasié parfaitement pour garder un appétit de victoires sur les terrains.