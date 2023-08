Plus de la moitié des clubs de Pro League font partie d’une galaxie… et le nombre ne va faire qu’augmenter

Dans le microcosme du football belge, où les clubs s’ouvrent de plus en plus aux investisseurs étrangers et où pullulent les intégrations aux réseaux de clubs, l’accord fait figure d’exception. À l’heure actuelle, 15 des 28 clubs de Pro League font partie d’une galaxie.

Clubs qui font partie d'un réseau. ©IPM Graphics

Les craintes de l’UEFA : le nombre a presque quintuplé en 11 ans

Bien que la Belgique soit une terre fertile, le phénomène est tout aussi tendance à l’échelle continentale. En 2022, l’UEFA recensait 180 clubs faisant partie d’un réseau multiclubs – sans compter que ce nombre n’est qu’un “minimum” vu que la propriété de certaines écuries reste floue. Soit près de cinq fois plus qu’en 2012 (40) ou deux fois plus qu’en 2018 (100). Dans son enquête, menée en mai dernier, De Tijd comptait 10 clubs de plus et notait 62 holdings qui géraient deux clubs ou plus.

Face à cette réalité, l’UEFA craint évidemment pour l’intégrité de ses compétitions. L’association regroupant les fédérations nationales européennes interdit, par exemple, que deux clubs détenus par le même propriétaire participent à la même Coupe d’Europe.

Raison pour laquelle, au début du mois de juillet, Alex Muzio est devenu l’actionnaire majoritaire à l’Union SG. Sans quoi les Jaunes et Bleus n’auraient pu être européens, vu la qualification de l’autre club de Tony Bloom : Brighton. “Sur la base de ces règlements (de l’UEFA), il est apparu clairement que certains changements devaient être apportés à la structure de propriété de l’Union afin d’assurer la conformité avec le règlement des compétitions de l’UEFA et de permettre aux deux équipes de participer à l’Europa League la saison prochaine”, a détaillé Muzio, le protégé de Bloom.

En plus d'être propriétaire du RWDM, John Textor détient aussi des parts à Lyon, à Botafogo et à Crystal Palace.

L’américanisation : des franchises à la McDo

À la fin du mois de juin, la vente de Courtrai au Kaminski Group est tombée à l’eau. Alors que le Malaysien Vincent Tan est finalement resté aux Éperons d’or, le KVK ne s’est pas ajouté à la longue liste de clubs sous giron américain.

Ostende en est presque sorti jusqu’à ce que le Fonds d’investissement public saoudien (qui contrôle aussi Newcastle) ne se retire des négociations, quand Pacific Media Group a revu son prix initial de 12 millions € à la hausse. Mais les Côtiers restent pour l’instant entre les mains des Yankees. Au même titre que le Standard de 777 Partners, le RWDM de John Textor, le Beveren de David Blitzer et de Global Football Holding, le Patro Eisden de Common Group et même le Club Bruges, dont une petite partie appartient à Orkila Capital.

Le City Football Group est principalement la propriété d’Abu Dhabi United Group (à hauteur de 81 %). Mais la firme américaine, Silver Lake, détient 18 % de la maison-mère de Manchester City et de Lommel. La société de holding est le plus bel exemple en termes de réseaux de clubs. Sous l’impulsion de son homme fort, l’Espagnol Ferran Soriano, le groupe est présent aux USA, en Inde, en Australie, au Brésil, en Italie, en Chine, en Espagne, en Uruguay, en France, au Japon et, bien sûr, en Angleterre et en Belgique. Un modèle “McDonaldien”.

Dans le même ordre d’idées, Red Bird et son patron américain, Gerry Cardinale, ont tissé une toile entre l’AC Milan, Toulouse et Liverpool. Tandis que Todd Boehly, à la tête de Chelsea, a récemment étendu son royaume en acquérant Strasbourg.

Josh Wander, figure de 777 Partners, le groupe qui gère le Standard.

Pourquoi cette ruée vers l’Europe ? Répartition des coûts et des risques, sponsors…

Les revenus exponentiels du football européen n’ont évidemment pas échappé aux grands groupes d’investissement étrangers. Et puis, le marché est ouvert, la demande élevée, et les clubs bon marché. L’impact du Covid n’est pas à négliger non plus.

Les opportunités sont nombreuses sur le Vieux Continent et mettre sur pied un réseau comporte évidemment de nombreux avantages. Le modèle permet de répartir les coûts et les risques. Une relégation (un concept nouveau pour les Américains, habitués aux ligues fermées comme la NFL ou la NBA) peut être compensée par un ou plusieurs clubs du groupe. Dans l’autre sens, une promotion vers l’élite profite à tout le monde.

Dans les négociations avec les sponsors, les arguments sont plus intéressants : proposer à une marque de figurer sur trois maillots différents ou dans deux stades fait grimper les enchères. Sans oublier que les règles du fair-play financier peuvent être “contournées” plus facilement.

La Belgique est une cible parfaite. Grâce à sa position géographique notamment. Mais aussi, et surtout, en raison de sa législation. Le salaire minimum pour les non-ressortissants de l’Union européenne y est relativement bas. Le Brexit y est également pour beaucoup : nombreux sont les joueurs qui transitent par la Pro League afin d’obtenir un permis de travail pour ensuite traverser la Manche.

Tony Bloom est récemment devenu actionnaire... minoritaire à l'Union SG (Photonews)

Les dernières exceptions : le Club Bruges prochain sur la liste ?

Fait plutôt “rare” : Saint-Trond et Westerlo sont entre des mains étrangères, mais ne font pas partie d’une quelconque galaxie. Le groupe japonais DMM est propriétaire des Canaris, tandis que l’homme d’affaires turc, Oktay Ercan, détient Westerlo (qui a déjà dépensé près de 15 millions € lors de ce mercato). Pour le reste, les onze autres clubs* sont encore majoritairement belges.

Un nombre qui risque fort probablement de diminuer. D’autant plus quand Charleroi, le Club Bruges, les Francs Borains, le RFC Liège, Zulte Waregem et d’autres probablement accueilleraient volontiers de nouveaux partenaires étrangers. Notamment pour continuer à rivaliser au plus haut niveau.

Ainsi, le Club Bruges est sur le marché. Face à la réalité changeante du paysage footballistique de notre Royaume, Bart Verhaeghe et les autres actionnaires (Vincent Mannaert, Peter Vanhecke, Jan Boone…) ont récemment fait savoir qu’ils souhaitaient céder le club en partie ou dans son intégralité. À ce titre, les dirigeants des Blauw en Zwart ont même fait appel à l’expertise de Raine Group, une banque d’investissement qui a géré la vente de Chelsea à Todd Boehly et qui s’occupe également de celle de Manchester United actuellement.

Mis à part Genk, encore organisé en ASBL, le seul club qui semble ne pas avoir besoin d’une injection de capitaux est probablement l’Antwerp de Paul Gheysens. C’est dire…

Bart Verhaeghe et les autres actionnaires (Vincent Mannaert, Peter Vanhecke, Jan Boone…) ont récemment fait savoir qu’ils souhaitaient céder le Club Bruges en partie ou dans son intégralité. ©JDM

* Genk, La Gantoise, Antwerp, Club Bruges, Charleroi, Anderlecht, Dender, Francs Borains, Lierse, Liège, Zulte Waregem.