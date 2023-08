La première de Monticelli, des Zèbres transparents : ce qu’il faut retenir de Cercle-Charleroi (2-0)

Une première pour Monticelli

Une semaine après Ntelo, c’est au tour de Monticelli d’effectuer ses grands débuts en équipe première. Le joueur de 17 ans a même été titularisé car Badji n’était pas assez remis de sa blessure à la cheville. Mbenza a donc délaissé son côté gauche pour permettre au Zébrion de pouvoir prendre le couloir.

À l’image de ses coéquipiers, sa première mi-temps a été compliquée et Mazzù l’a sorti dès la mi-temps. “Il s’est bien débrouillé pour un jeune de 17 ans. Il n’a pas pu s’appuyer sur les joueurs d’expériences”, analyse Felice Mazzù.

Un premier quart d’heure désastreux

Très vite, les Hennuyers ont été dépassés et acculés par le pressing brugeois. Logiquement, le Cercle a vite ouvert le score après un quart d’heure grâce à un cafouillage. Somers a repris le ballon dans le rectangle. Ce but précoce n’a pas réveillé les Sambriens. “On a fait tout ce qu’il ne fallait pas faire”, résume le technicien.

Zorgane n’y était pas

Ça n’arrive presque jamais mais en Venise du Nord, Zorgane n’y était pas. L’Algérien a multiplié les mauvais choix, les pertes de balles et il a provoqué un penalty à cause d’une main. “Il n’y a pas faute selon moi car les arbitres ont dit à la réunion que quand tu étais à 1 mètre de ton adversaire, tu ne pouvais rien faire”, se justifie Zorgane. Denkey a profité de l’occasion pour creuser l’écart.

Un semblant de réveil en seconde période

Au retour des vestiaires, Charleroi s’est montré un peu plus consistant mais pas assez pour espérer quelque chose. Le Cercle était davantage proche du 3-0. Les Brugeois ont tenté 16 fois leur chance pendant la rencontre contre 5 tentatives côté carolo.

Un programme copieux

Avec ce 1/6, Charleroi n’aborde pas de la meilleure des manières le menu qui l’attend au mois d’août. Les Zèbres reçoivent le Standard dimanche avant d’aller à Genk et à Anderlecht. Ce sera chaud.

CS Bruges : Warleson, Lopez, Ravych, Daland, Siquet (83e Kehrer), Van der Bruggen (90e Popovic), Francis, Deman, Gboho (74e Minda), Somers (90e Decostere), Denkey.

SC Charleroi : Koffi, Boukamir, Andreou (70e Bernier), Knezevic, Rogelj, Ilaimaharitra, Zorgane, Monticelli (46e Badji), Heymans (82e Morioka), Mbenza, Dabbagh (70e Ntelo).

Avertissements : Knezevic, Heymans

Les buts : 16 Somers (1-0), 43e Denkey sur pen. (2-0)