”Les Liégeois ne sont pas prêts. Hoefkens l’avoue. Le signal que le coach lance à la fin ('Tout le monde doit aller dans le même sens.') est clair : il attend du renfort. Ce qui m’inquiète, ce n’est pas que les Rouches n’aient pas marqué en 180 minutes. Mais surtout qu’ils ne créent pas d’occasions. Après six semaines de prépa, il faut au moins pouvoir déceler quelque chose. Il n’y a pas le feu au lac, mais il est temps. Le choc wallon sera bouillant et arrive à un moment inopportun.”

Anderlecht avait fourni un contre-exemple au Standard

”Pourquoi, face à une équipe qui évolue avec trois centraux, à domicile, n’agresses-tu pas avec tes trois avants ? Je ne dis pas qu’il faut le faire pendant tout le match, mais par séquences. Le Standard a joué avec un bloc bas et a tenté de fermer les intervalles. Les Mauves l’ont fait et ça n’a pas fonctionné. Était-ce la bonne option ? J’ai des doutes. Hoefkens, aurait-il pu faire autrement avec les joueurs qu’il a ? Je pense. Tout était une question de mentalité, de consignes à appliquer… Les Liégeois se sont retrouvés à dix. L’Union a raté beaucoup d’occasions et, au fil de la rencontre, la peur s’installe dans l’équipe. Avec son public pour le pousser, le Standard n’a pas capitalisé et a perdu sans panache.”

La patience, la hargne (et la chance) du RSCA

”Le début du match entre le Sporting et les champions a été creux. Si ce penalty ne tombe pas avant la pause, on assiste à une seconde période du même acabit. Sur l’action qui y mène, Yusuf ne doit pas sortir comme ça : il oblige Alderweireld à couvrir. C’est vrai que l’ex-Diable ne doit pas commettre la faute, il peut accompagner N’Diaye. La patience, la hargne et la chance (qu’il faut forcer) ont été du côté anderlechtois. Riemer n’avait pas le choix de changer les choses, ce qui a engendré une nouvelle dynamique. L’Antwerp a deux grosses occasions. Face à Janssen, Sardella fait l’action du match, qui avait la valeur d’un but. Parfois décrié à tort, le défenseur reste un excellent joueur.”

Leoni et Stroeykens pour une action diagonale ?

”Les Mauves, en guerriers, ont répondu présent. On a senti plus de solidarité. Il faut dire que l’adversaire convenait bien. Riemer a opté pour Diawara en 6 et la paire Leoni-Stroeykens dans le milieu. Avec une particularité : Leoni, un gaucher, dans l’axe droit, et Stroeykens, un droitier, dans l’axe gauche. Je me demande si Riemer a effectué ce choix pour créer une relation naturelle avec ses ailiers, qui repiquent toujours dans l’axe. Quand Leoni reçoit le ballon, il va orienter son épaule à gauche et verra l’appel d’Amuzu (un droitier qui évolue à gauche). À l’inverse, Stroeykens verra Dreyer (un gaucher, déployé à droite) pour tout de suite enclencher une action diagonale. Les deux hommes ont été privés d’une vision périphérique du jeu, mais peut-être était-ce voulu.”