La chronique de Christophe Franken : la dernière filouterie des attaquants

La filouterie des attaquants n’a pas disparu pour autant, elle a juste évolué. Comme un animal qui doit s’adapter à un nouvel environnement. Ce qui marche actuellement, ce n’est plus de berner l’arbitre mais d’arnaquer les défenseurs. Samedi soir à Bruges, l’avant-centre du Cercle Kevin Denkey l’a remarquablement illustré en provoquant une faute de main du Carolo Adem Zorgane. Et en obtenant un penalty qu’il a transformé juste avant la pause.

On n’a pas employé le mot “remarquablement” de façon ironique. Ce que Denkey a réalisé était assez extraordinaire par le temps de réaction et la rapidité d’exécution. Zorgane était bien placé devant lui et l’empêchait de tirer ou de centrer. Mais en un quart de seconde, il a vu le bras de l’Algérien se lever pour donner une indication à un équipier. Un moment très court mais suffisant : Denkey a visé le bras furtivement tendu à l’horizontale dans une sorte de passe qui n’avait pas d’autre but. Ce qu’il a parfaitement réussi.

Injuste ou nouvel élément de spectacle ?

L’arbitre n’a rien dit mais le Var est intervenu. Selon le règlement, la position du bras n’était pas naturelle et trop écartée du corps. La décision d’accorder un penalty était logique. Quand Lothar D’Hondt l’a expliqué à Zorgane, on a plus lu de la résignation que de la colère dans le regard du milieu de terrain. Comme s’il avait le sentiment de s’être fait avoir. Pas par l’arbitre mais par l’attaquant du Cercle.

Le monde du football, bien au-delà des sphères belges, devra, si possible rapidement, se positionner sur cette évolution du jeu. Doit-on accepter que les attaquants visent les bras trop écartés des défenseurs pour obtenir des penaltys ? Ou faut-il laisser une marge de manœuvre à l’arbitre dans l’interprétation ? Samedi à Bruges, Zorgane voulait juste bien placer sa défense sans avoir l’idée d’empêcher Denkey de tirer/centrer. On a bien vu que D’Hondt l’avait compris mais il n’avait pas le choix.

On aurait envie d’être du côté de Zorgane, sans doute à cause de notre modeste carrière de défenseur, mais on pourrait comprendre que la Fifa décide de ne rien changer, en acceptant que des attaquants visent délibérément les adversaires. Comme si les bras des défenseurs se transformaient subitement en une autre cage à secouer. Une cage à penaltys. Cela peut aussi être un nouvel élément du spectacle. La vitesse de réflexion et d’exécution de Denkey valait le coup d’œil.

De toute manière, les attaquants finiraient par trouver une autre filouterie si on venait à leur interdire de jouer avec les pieds (et les bras) des défenseurs. C’est aussi pour ça qu’on les aime.