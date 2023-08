L’Antwerp ne rassure pas à deux semaines de la Ligue des champions : “Janssen est un diesel et il aura encore le droit de jouer dans notre stade”

L’entraîneur n’a pas voulu attaquer ses joueurs après la rencontre. “Ce n’est pas une victoire méritée pour Anderlecht. Le match aurait pu tourner différemment. C’est ce que j’appelle un match de détails. Pour moi, le match a basculé quand on a commis une faute sur Amuzu qui a éveillé le public et changé le cours du match. On aurait pu l’éviter.”

Van Bommel n’en veut pas à Alderweireld

Le Néerlandais a aussi défendu deux de ses cadres. D’abord son capitaine Toby Alderweireld, coupable du penalty juste avant la pause. “Je ne lui en veux pas. S’il avait pris le ballon, on aurait parlé d’une remarquable intervention défensive. Ça peut arriver.”

Plus inquiétant (Alderweireld a été bon en dehors de cette phase) : l’avant-centre Vincent Janssen n’a pas existé, passant plus de temps à crier sur ses équipiers qu’à garder le ballon devant. Il a même donné l’impression de ne pas être au top de sa forme physique. “Vincent est un diesel, je ne m’inquiète pas. Vous dites que les diesels seront bientôt interdits à Anvers ? Le Bosuil n’est pas dans le centre-ville. Aucun problème donc, Vincent pourra encore jouer dans notre stade (sourire).”