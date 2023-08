Recrues importantes, budget transferts record : comment Westerlo a changé de dimension en devenant le deuxième club belge le plus dépensier de l’été

Westerlo a plus dépensé cet été que dans toute son histoire cumulée

Ce cher Monsieur Ercan

Comment peut-on expliquer une telle métamorphose ? Il y a d’abord eu la vente record elle aussi de Lyle Foster à Burnley contre un solide chèque de 11 millions d’euros. De quoi vous donner une manne financière importante si vous décidez de la réinvestir. Les pensionnaires du Kuipje n’avaient plus touché une aussi grosse somme d’argent depuis le départ de Nabil Dirar au Club Bruges en… 2008 (1,8 million).

Auparavant, les Jaune et Bleu ne savaient pas vendre. Mis à part l’international marocain et Christian Brüls cédé en 2011 à Gand contre 1,2 million, le club fonctionnait avec une politique court-termiste qui les a fragilisés. À titre d’exemple, Frédéric Gounongbe avait rejoint Cardiff libre en 2016 après avoir pourtant explosé en Campine.

Herman Wijnants a pourtant soigné sa sortie en dénichant Ercan Oktay. À l’heure où de nombreuses formations belges passent sous pavillon étranger sans que ces nouveaux dirigeants disposent d’une réelle vision, Oktay s’installe durablement à Westerlo. Là-bas, les risques d’une fin comme Mouscron, Lokeren, le Lierse ou Tubize semblent utopiques.

Après avoir repris le club en D2, Oktay a montré qu’il voulait investir sa fortune construite en Turquie à travers ses entreprises dans le textile, les mines, la viande, les meubles et les jets privés. Les arrivées de Nacer Chadli et de Sinan Bolat incarnaient déjà les signes d’un vrai projet.

Seul Bruges a dépensé plus que Westerlo cet été. ©DR

Cet été, le propriétaire est passé à la vitesse supérieure en déposant 14,7 millions d’euros dans son budget mercato. De quoi aussi faire passer les Kempeneers dans une autre dimension. Ainsi, le 1/6 pour débuter la saison cristallise déjà les tensions alors qu’avant, il n’aurait inquiété personne. Cette pression, on a pu la ressentir dans les propos de Jonas De Roeck à la télé après la défaite face aux Blauw en Zwart quand une question lui a été posée sur ses recrues.

”C’est la presse à sensation qui parle de ça. Ce qu’on fait, c’est investir sur le long terme. On ne parle que du côté financier dans la presse mais nous, on veut aller de l’avant. Notre politique, c’est de miser sur des jeunes joueurs à haut potentiel. On a vendu Foster pour 12 millions donc on peut se permettre de réaliser un tel mercato. On ne dépense pas notre argent en un coup et ça fait des mois que l’on scoute nos recrues. Je trouve qu’on parle trop négativement de notre marché des transferts.”

Frigan, Reynolds et des jeunes belges

Il est compliqué de donner tort au technicien belge. En analysant le nom des recrues, on peut s’apercevoir que la politique d’Hasan Cetinkaya, le directeur sportif qui a fait les beaux jours de Fenerbahçe, est raisonnée. “Ce n’est pas le but de faire de Westerlo un club turc. Les intérêts de Westerlo priment”, avait-il promis en 2019 lors de son arrivée.

Ce n’était pas des paroles en l’air. Avec une cellule qui travaille cumulée à des moyens, le matricule 2024 a pu s’offrir le prometteur Matija Frigan contre 5 millions. Le joueur de 20 ans marquait un match sur deux en Croatie avec Rijeka et il a déjà montré de belles choses lors de son entrée à Eupen. L’autre grosse partie du butin liée à la vente de Foster a été placée sur la levée de l’option de Bryan Reynolds (3,5 millions). Prêté par la Roma l’an dernier, l’élément de 22 ans avait réalisé une saison pleine au point de regoûter à la sélection et de discuter la Gold Cup à la fin de l’exercice dernier.

Les venues de Lucas Stassin (1,50 million) d’Anderlecht et des jeunes Tuur Rommens (Genk), Thomas van den Keybus, Irsan Muric (Club Bruges) et Arthur Piedfort (PSV) démontrent aussi que le club est dans un modèle de trading. À terme, Westerlo ne s’en cache pas. Les dirigeants veulent s’inspirer du Club Bruges. C’est également pour ça que le président a investi 5 millions dans un nouveau centre d’entraînement. De quoi légitimer son projet et de faire de Westerlo un nouveau concurrent à un top 6 où il y a de plus en plus de prétendants.