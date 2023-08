Vromant, 37 ans, arrive en provenance de l'Union belge de football où il était responsable de la détection de jeunes talents. "Sous Domenico Tedesco, on travaillait dur pour créer quelque chose de nouveau. Le plus dur était de quitter un bon projet pour un autre. Je crois que la stratégie et les bases sont présentes à l'Union belge pour les trois ou quatre prochaines années, même si je ne suis plus là."

Passé aussi par les cellules de scouting du Club Bruges et du club mexicain de Pachuca, Vromant a "hâte de commencer dans une équipe jeune, dynamique et internationale". "Le Cercle est en pleine progression et cela ne changera pas. C'est mon travail de faire progresser tous les jours chaque département. Le Cercle a réalisé une bonne saison, mais je suis convaincu que nous pouvons encore faire mieux."

Au Cercle, il devra remplacer Carlos Avina qui rejoint Monaco, le club propriétaire du Cercle, en tant que directeur sportif. "Il y avait plus de 25 candidats pour le poste de directeur technique, mais il était au-dessus du lot. J'ai toujours été admiratif du travail de Rembert", a avoué Avina.

"Rembert a beaucoup d'expérience dans la détection et le développement de talents belges et internationaux. Je suis convaincu que c'est l'homme idéal pour le Cercle actuel, qui souhaite devenir une plateforme de développement pour les talents belges et internationaux", a ajouté Alexander Vantyghem, CEO du Cercle Bruges.