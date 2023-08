”J’attendais ce but depuis longtemps” : les réactions après Saint-Trond – Anderlecht

À lire aussi

Moussa N’Diaye : “La première mi-temps était difficile, mais on a mieux joué en seconde période. J’attendais ce but depuis longtemps, je pense que c’était le bon moment. On a vécu un premier match difficile contre l’Union, mais on a bien travaillé et on a réagi. On doit continuer comme ça.”

Mathias Delorge : “On est très déçu avec ce résultat, car on était la meilleure équipe sur le terrain je pense. On pouvait même mener 2-0 après 30 minutes. On était bon sur le terrain, mais c’était plus compliqué dans les derniers mètres. On ne peut que s’améliorer et on doit continuer à jouer ce football.”

Brian Riemer : “Ce sont trois points importants. Dans le contenu ce n’était pas assez en première période, mais les joueurs ont eu une bonne réaction en deuxième mi-temps où on a très bien défendu. On est à deux victoires maintenant, on prend match par match et on a deux rencontres à domicile de suite. Pour les transferts, je ne maîtrise rien, mais il y aura encore du mouvement d’ici la fermeture du mercato. J'espère que dans le football belge, nous aurons des normes pour les terrains. Donc, si vous voulez un bon match de football, vous avez besoin de normes plus élevées. Un petit terrain et une surface de merde, ce n'est pas idéal pour une équipe qui veut jouer du bon football."