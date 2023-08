L’Antwerp a diminué la moyenne d’âge de son groupe de deux ans : le nouveau modèle qui doit rapporter

Six ans plus tard, et après une saison 2019-20 où la moyenne a encore été plus importante (26,1 ans), l’Antwerp a rajeuni son monde, à travers un centre de formation qui s’est bonifié et a vu émerger des joueurs tels qu’Arthur Vermeeren (18 ans) ou Zeno Van Den Bosch (20), mais aussi avec l’apport de nouveaux jeunes joueurs, qui doivent permettre de trouver un modèle économique vertueux, à l’image du prochain transfert de Gaston Avila à l’Ajax, qui doit rapporter 12,5 millions €.

L’arrière gauche argentin (21 ans), sous contrat à l’Antwerp jusqu’en juin 2027, avait été acheté à Boca Juniors pour un peu plus de 4 millions €, l’été passé. La plus-value est intéressante pour un club qui ne compte, cette saison, que six joueurs de 25 ans et plus qui ont au moins disputé une minute. Parmi les éléments qui ont pris part à au moins 100 minutes (sur les 360 des quatre premières journées de championnat), ils sont en revanche neuf (sur 14) à avoir moins de 25 ans.

Changement de cap depuis deux ans

La cure de jeunesse a débuté il y a quelques saisons, quand des éléments tels que Willian Pacho, Michel-Ange Balikwisha, Alhassan Yusuf et Pierre Dwomoh, qui n’avaient pas encore 20 ans, avaient été attirés, en 2021. Tous n’ont pas réussi, à l’image de Dwomoh, mais la mécanique était enclenchée, avec un œil porté sur l’Amérique du Sud pour travailler au recrutement, via les arrivées de Gaston Avila (Boca Juniors) et Anthony Valencia (Independiente), la saison passée.

Ce mardi soir, contre l’AEK Athènes, l’Antwerp comptera encore sur ses anciens Toby Alderweireld, Vincent Janssen, Jean Butez et De Laet, pour se qualifier pour la phase des poules de la Ligue des champions. Mais la différence pourrait aussi se faire grâce aux jeunes, à l’image de Vermeeren ou de Balikwisha, qui maintient un bon niveau. Jacob Ondrejka (20 ans) est un autre jeune élément arrivé de Suède (Landskrona) cet été, qui a aussi l’occasion de se mettre en évidence. La jeunesse veut se montrer, et Mark van Bommel a affiché sa sérénité, ce lundi en conférence de presse, pour dire sa confiance dans la capacité qu’a son équipe à grandir. Il est passé par ces rendez-vous, et une stat un peu décalée montre qu’il a comptabilisé plus de matchs de Ligue des champions que l’ensemble de son noyau (voir infographie).

L’entraîneur néerlandais ne refuse pas de travailler avec des jeunes, et cela tombe bien. Le déficit d’expérience pour le premier rendez-vous européen de la saison est un paramètre à prendre en compte, mais l’Antwerp est prêt à se lancer dans ce défi, pour faire grandir des joueurs qui pourraient rapporter plus tard. Avec la prochaine arrivée de Jean Kindermans, c’est un autre transfert, en coulisses, qui a été réalisé pour rajeunir le plus vieux club du pays.