Dernière ligne droite du mercato : l’avenir de Cuypers et d’Orban, un défenseur pour Deila, une doublure pour Tolu et Gheysens motivé par la C1

Club Bruges

Pour l’instant, la balance est positive : les Blauw en Zwart ont encaissé 46 millions € et dépensé un peu plus de la moitié (24 millions).

De quoi ils ont besoin : “Dans un monde idéal, d’autres renforts viendraient”, a confié Deila. Il espère probablement encore l’arrivée d’un défenseur central, gaucher de préférence. L’intérêt pour Arnau Comas (FC Bâle) s’est un peu estompé. Maxime Estève (Montpellier) a le profil parfait.

Qui va partir : l’heure est au dégraissage. Sandra a rejoint l’Excelsior Rotterdam en prêt. Quatre indésirables peuvent lever les voiles : Balanta, Sowah, Maouassa et Otasowie.

"Dans un monde idéal", Ronny Deila veut encore des renforts. ©NVE

Antwerp

Pour le Great Old, la qualification (ou non) en Ligue des champions pourrait pousser Gheysens à réaliser un ou deux gros coups.

De quoi ils ont besoin : le vide laissé par Avila, parti pour l’Ajax ce mardi, devra être comblé par autre chose que la polyvalence de Bataille. Overmars scrutera forcément le marché pour un latéral gauche. Le Nieuwsblad annonce que Deman, récemment repris avec les Diables, serait une piste. Des alternatives en défense centrale et au milieu seraient les bienvenues. Sur le front de l’attaque, la question est de savoir quelles responsabilités donnera van Bommel au jeune Ilenikhena (16 ans) : est-il déjà assez mûr pour jouer la doublure de Janssen ?

Qui va partir : Avila rapportera 12,5 millions €. Boya, Dessoleil, Verstraete et Frey beaucoup moins. Le premier flirte avec Amiens, le deuxième est relégué aux oubliettes, le troisième était cité en D2 saoudienne au début du mois (à Al-Faisaly, entraîné par Vanderhaeghe) et le quatrième est trop cher pour Saint-Trond.

Paul Gheysens et Marc Overmars vont-ils encore frapper fort ?

Genk

Contre toute attente, l’effectif du Racing demeure intact jusqu’à présent.

De quoi ils ont besoin : une doublure pour Arokodare, en pointe. “Nous suivons la situation d’Onuachu, mais son retour est cher et son dossier compliqué”, a avoué De Condé, Head of football. Un défenseur central supplémentaire ne serait pas de luxe non plus. Selon AS, Comas est aussi sur les tablettes des Limbourgeois.

Qui va partir : les dossiers Trésor et Paintsil pourraient s’accélérer dans la dernière ligne droite. Le Diable a été cité un peu partout lors des dernières semaines : la Roma, West Ham, Brentford, Burnley… Le Ghanéen, qui a toujours voulu jouer en Premier League, est suivi par Southampton selon Sky Sports.

Quand Tolu Arokodare est absent, Yira Sor n'est qu'un choix par défaut. ©SES

La Gantoise

Les Buffalos ont renforcé pratiquement tous les postes jusqu’à présent, si ce n’est en attaque.

De quoi ils ont besoin : dans l’état actuel des choses, le noyau de Vanhaezebrouck paraît bien au complet. “Parfois, vous repérez des profils intéressants, mais vous ne pouvez pas encore les attirer parce que personne n’est encore parti”, a expliqué l’entraîneur.

Qui va partir : Cuypers et Orban jouissent d’intérêts. Bologne tient le premier à l’œil, mais les Italiens sont encore loin de mettre le prix demandé. Tottenham, qui cherche un remplaçant pour Kane, pense à Orban. Au même titre que Fulham selon Football Insider.